Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, dizi ve televizyon programlarında argo, küfür ve uygunsuz sözlerin bip’lendiğini ifade ederek bu konuda yoğun şikâyet aldıklarını söyledi. Yerlikaya “Son zamanlarda bu bip’lemenin tadı tuzu kaçtı. Dizi izlerken, seyir hâlinde araçla giderken emniyet kemerini takmamış gibi sürekli bip’lemeler olmaya başladı. Üstelik bu araçtaki bip sesi belirli aralıklarda olur. Dizilerde öyle ki bazen galiz küfürler de oluyor. Kulağa hoş gelmeyen, tırmalayıcı bip’lemeler olmaya başladı. Asla makul ve masum bir şey değil” dedi. Dudak hareketlerinden küfrün ne olduğunun anlaşıldığını ifade eden Yerlikaya “Çok galiz küfürler ve hareketler... O zaman senaryoya neden koyuyorsunuz bunu? Bunların üzerine gideceğiz. Vatandaşı aldatmak için, güya bip’leyerek senaryoya bol miktarda koyarak bu işi yaparsanız, istismar ediyorsunuz demektir. Güya bip’lemekle o küfrü ortadan kaldırıyor” diye konuştu. Bip’lemeler böyle yoğun şekilde devam ederse programlarla ilgili gerekli müeyyideleri uygulayacaklarını belirten Yerlikaya, gerekirse programın yayından kaldırılması cezası vereceklerini söyledi. Yerlikaya, 2018’de “aile dostu” dizi ve filmlere teşvik vermeye başlayacaklarını söyledi.