Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmiş, bu karar tüm dünyanın tepkisini çekmişti.

KUDÜS'E GİTTİ

Oyunculuğu bırakıp kendisini yardıma muhtaç insanlara adayan Gamze Özçelik, gerilimin ardından Kudüs'e gitti. Kubbet-Üs Sahra'yı ziyaret eden Özçelik, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Erdoğan'dan "Müslümanlara çağrım şu: Lütfen Kudüs'ü ziyaret edin" demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Mescid'i Aksa'ya karşı olan tutumunu sert bir dille eleştirerek, "Müslümanlara çağrım şu: Lütfen Kudüs'ü ziyaret edin, gidemiyorsanız da yardım edin" çağrısında bulunmuştu.