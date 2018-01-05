Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Derya Uluğ ile bağlantı kuran dernek yönetimi, üç hastanenin onkoloji servislerinde tedavi gören 107 çocuğun ismini tespit etti. Hangi hediyenin kendilerini mutlu edeceği sorularına verdikleri cevaplar doğrultusunda çocukların istekleri belirlendi. Ardından Derya Uluğ aracılığıyla bağlantı kurulan, aralarında şovmen Beyazıt Öztürk, şarkıcılar Cem Belevi, Buray, Ece Seçkin, Alişan, İlyas Yalçıntaş, Ediz, Aylin Coşkun, Simge Sağın, Arda Türegün ve Caner Çalışır’ın da bulunduğu ünlüler çeşitli hediyeleri gönderdi. Bu hediyeler, çocuklara dağıtıldı.