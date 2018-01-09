Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bin 300 salonda gösterime giren film, sadece ilk 3 günde 1 milyon 331 bin 691 kişi tarafından izlenerek, bütün zamanların ocak ayında en iyi açılış yapan Türk filmi oldu. Filmin 3 günlük hasılatı ise 14,5 milyon TL oldu. Filmin önceki gün İzmir özel gösterimi Optimum Alışveriş Merkezinde gerçekleştirildi. Yılmaz ve başrol oyuncuları Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Can Yılmaz ve Maria Anastasiyeva, hayranlarıyla buluştu. Alkışlar eşliğinde on binlerce hayranının karşısına çıkan ekip, coşkuyla karşılandı. Ozan Güven’in dev selfie çekimi, seyircileri de hayrete düşürdü.