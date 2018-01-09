Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Klişeleşmiş dizi formatından farklı hikayesiyle ilgi çeken diziye Digiturk’ten teklif geldi. Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği diziyle ilgili şu günlerde görüşmeler sürüyor. Eğer her konuda anlaşma sağlanırsa “Klavye Delikanlıları”, Digiturk’ün yapacağı ilk yerli dizi olacak.

Rasim Öztekin’in Hiko Dayı, Vildan Atasever’in Seyran, Ali Barkın’ın Bayram Eliaçık, Sinan Çalışkanoğlu’nun Veli, Cengiz Küçükayvaz’ın Kamil Eliaçık rollerine hayat verdiği dizinin iki başrol oyuncusu ise yeni kadroda yer almayacak. Kaan Yıldırım “İnsanlık Suçu”, “Uraz Kaygılaroğlu ise “Masum Değiliz” dizileriyle anlaştığı için “Klavye Delikanlıları”nın yeni ekibinde yerlerini başka oyuncular alacak.

Digiturk’le görüşmelerin sürdüğünü belirten Süreç Film’in patronu Ali Gündoğdu, “Klavye Delikanlıları farklı diliyle kısa sürede kendi fenomenlerini oluşturmuşdu ama salı günü çok zor bir günde yayınlandığı için beklenen seyirci sayısına ulaşamamıştı. Şimdi Digiturk’ten diziyi yeniden yapmamız için teklif geldi. Görüşmelerimiz belli bir aşamaya geldi. Bu teklif benim için de bir onur kaynağı” dedi. gzt