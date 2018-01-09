Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demet Akalın ile eşi Okan Kurt, Etiler'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da içinde bulunduğu konvoyla karşılaştı. Demet Akalın, konvoyun fotoğrafını Instagram'da ''Ay Allah'ına kurban be Cumhurbaşkanım'' notuyla paylaştı.

YİNE HATALI YAZDI

Eşi Okan Kurt'la birlikte aracında yolculuk ederken bir anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuyla karşılayan Demet Akalın, o anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak story'de yine yazım hatası yaptı. Demet Akalın, ''Ay Allahına kurban be Cımhurbaşkanım'' yazarak Cumhurbaşkanı kelimesini hatalı yazdı.