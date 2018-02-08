Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından sevenlerini şaşırtan bir video paylaştı. Sanatçı, bir süredir gündemde olan 'Pınar Dilek hamile mi?' haberlerine videolu yanıt verdi.

Tarkan yakında baba olacağı müjdesini böyle duyurdu:

"Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de hergün soruyorlar "doğru mu değili mi?". 'Değil' desek de inanmıyorlar, 'yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de."

Megastar Tarkan ve Pınar Dilek 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

Sanatçı, yakın arkadaşı şarkıcı Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'nun oğlu Azur Benan'ı sık sık görmeye gidiyordu.