Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kutül Amare Zeynep kim, Özgü Kaya kimdir kaç yaşındadır, Kutül Amare şifacılar ne yapar sorularına bu haberimizde cevap vermeye çalıştık. TRT 1'in iddialı dizilerinden Mehmetçik Kut'ül Amare nefes kesen sahneleriyle seyiriciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin ilk bölümünde bacağından yaralanan vatan sevdalısı Hüsrev oğlu Mehmet, rüyasında gördüğü çöl kızı şifacı Zeynep ile nihayet buluştu. Cesaretiyle dikkat çeken Zeynep'in gerçekte kim olduğunu ise izleyicler çok merak etti.

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

TRT dizisi Mehmetçik Kut'ül Amare’nin kadrosunda yer alan Özgü Kaya’nın kim olduğu merak konusu oldu. İlk olarak "Adı Efsane" dizisinde seyirciyle buluşan Özgü Kaya, Kut'ül Amare dizisinde Zeynep karakterini canlandırıyor.

1996 yılında İstanbul'da doğan Özgü Kaya, eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nde devam ediyor. Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer’in başrollerini paylaştığı Adı Efsane’nin kadrosunda da yer alan Özgü Kaya, ilk dizi projesinde Sibel karakteriyle seyirci karşısına çıkmıştı.

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE'NİN ZEYNEP'İ

Dizide çölde dolaşıp muhtaçlara yardım eden şifacılar olarak bilinen Zeynep ve ninesi, bacağından ağır yaralanan Mehmet'i de iyileştiriyor. Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin künyesinde yer alan bilgide Zeynep şu şekilde tanımlanıyor; 20 yaşında, bir ceylan kadar zarif olsa da, gerektiğinde çöl aslanı gibi güçlü olabilmektedir. Azimli, kararlı ve meraklı biridir. Hem zekâsı hem de siyaset, tarih ve coğrafya bilgisiyle akranlarından ayrılmaktadır.