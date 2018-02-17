Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gönüllüler takımında mücadele eden Cumali Akgül ile Ramazan Kalyoncu arasında çorap krizi yaşandı.Cumali, "Benim çoraplarımı kim aldı? Ramazan biraz önce 'çorap buldum' dedin, o çoraplar nerede? Ramazan ne yaptın çorapla? Ramazan o çoraplarım sende ama nerede, bilmiyorum" sözleriyle tepkisini gösterdi.

Ramazan'ın asılı çorapların kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine sinirlenen Cumali, "Alzheimer mı oldun, şizofren mi oldun? İki dakikada mı unutacağım? karşılığını verdi. İlginç tartışmaya duyan bir diğer gönüllü yarışmacı ise "Survivor'da ilk defa çorap yüzünden kavga çıktı" yorumunda bulundu.