Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Gamze adaya veda ediyor... Gamze diskalifiye edildi. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da bu yıl Gamze adaya sağlık sorunu nedeni ile veda ediyor. Survivor Gamze gitti mi, elendi mi? sağlık durumu nasıl ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde... Survivor'da gönüllüler takımında yer alan yarışmacı GamzeRecep İvedik'in filminde de rol almış. Recep İvedik 4 filminde Ebru karakteri ile Survivor yarışmasına katılan Gamze, bu sene gerçek yarışma ile izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Ancak adada yaşadığı sakatlık nedeni ile adaya veda etmek zorunda kaldı. Gamze diskalifiye edildi.

SURVİVOR GAMZE AKSU KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Gamze Aksu 3 yaşındayken artistik jimnastiğe başladı. Tam 14 yıl bu sporu devam ettiren Aksu, daha sonra kule atlama sporu yapmaya başlamıştır. Modern Dans Bölümü’ne giren güzel oyuncu, sakatlanma yaşayınca Opera Bölümü’ne yatay geçiş yaptı. Sonrasında İzmir’de Paprika Grubu’nu kuran Gamze Aksu, uzun süre şarkı söylemiştir. Paprika ile İzmir’de, İstanbul’da ve sahil bölgelerinde konserler vermiştir.

Yalan Dünya dizisine konuk oyuncu olarak katılan yetenekli oyuncu kliplerde ve reklamlarda rol almıştır. Son olarak Recep İvedik 4 filminde Ebru karakteriyle ilk kez bir sinema filminde rol almıştır.

Güzel oyuncu Gamze Aksu 1,75 boyunda ve 57 Kg ağırlığındadır