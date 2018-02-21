Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sema Aydemir, gönüllüler takımına karşı 10'a 8 kaybettikleri ödül oyunu sonrası açıklamalarda bulundu.

Başarılı yarışmacı, "Ben hissettim aslında. 'Bugün çok sıkışmışlar, bir şekilde oyunu alacaklar' dedim. Nitekim bugün çok faydasızdım. Yararsız, işe yaramaz bir yarışmacıydım. Parkurda gittim ama bir şey yapamadım, atamadım. Şansıma bana gelenler de 2'de 2, 3'te 2 attılar. Olmadı, onların kısmetiymiş. Bize biraz açlık, onlara biraz tokluk gerekiyormuş. Her şeye rağman çok güzel bir mücadeleydi" ifadelerini kullandı.