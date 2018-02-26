Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her pazar akşamı olduğu gibi bugünde Survivor 2018'de dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Survivor'da Acun Ilıcalı'nın sürekli söylediği bütün oyunlar yalan tek gerçek dokunulmazlık Survivor 2018 en önemli oyunu bu hafta ikincisi oynandı. Dün oynanan Türkiye Romanya oyunun galibi 10-8 farkla Romanya oldu. Survivor'daki geleceklerini etkileyen tek oyun dokunulmazlık. Kıran kırana bir mücadele verdi. Ancak bu haftada dokunulmazlık oyununu kazananı All Star takımı oldu. Gönüllüler oyunu kaybetmesiyle ada konseyinde 4 isim potaya çıkardı. Birsen,Gizem, Cumali, Ramazan eleme adayı oldu. Bütün izleyiciler Survivor 2018 Dokunulmazlık Kim Kazandı? sorusuna cevap arıyor. Survivor 2018'de heyecan dorukta. Nihat Merve krizi sürüyor. Survivor yeni bölüm izle, Survivor canlı izle, survivor dokunulmazlık izle, Survivor 2018 eleme akşamında neler olacak? Geçen hafta oynanan dokunulmazlık oyunun kaybedeni Gönüllüler olunca ada konseyinde ismi çıkan Marcus en az oyu alarak adaya veda etti. Peki bu akşam Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor'da adaya kim veda etti? gibi tüm merak edilenler haberimizden bulabilirsiniz.

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SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? SURVİVOR'DA ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivor 2018'de Gönüllüler dokunulmazlık oyununu kaybetti. Ada konseyinde ismi en çok yazılan Cumali ilk aday, Funda Yağmur'un adını söyledi ve ikinci aday, Ramazan Marcus ismini verdi üçüncü aday oldu. Gönüllüler takımı Hakan Hatipoğlu'nun sakatlığı sebebiyle güç kaybına uğradı. Hakan Hatipoğlu oyunlarda oynabilecek mi? Sağlık durumu nasıl? merak konusu oldu bütün hafta.

SURVİVOR 2018 TÜRKİYE ROMANYA YARIŞINI KAZANANI KİM?

Survivor 2018 11. bölümündeki ödül oyununu kazanan takım ünlüler oldu. Romanya takımıyla yarışan ünlülerin mücadelesini aşağıda bulunan linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor son bölümunde ödül oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Romen takımla kıyasıya mücadele eden Türkiye 6-1 öndeydi. Nihat Doğan takım içerisindeki olumsuz tavırları takımı demorilize etmiş ve yarışı 10-8 Romanyalılar kazandı.

SURVİVOR 2018 YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

SURVİVOR 12.BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Survivor 2018 son bölümündeki Türkiye-Romanya karşılaşması gündemdeki yerini korurken yeni fragman da kısa sürede yayınlandı. Dokunulmaz oyunundaki mücadelenin görüntülerinin verildiği yeni tanıtımda Merve- Nihat krizi ön plana çıkıyor. Nihat Erdoğan, “Ben buraya kimsenin amigoluğunu yapmaya gelmedim, bu takımın sinek ikilisi filan da değilim ben.” çıkışında bulunurken; Merve Aydın, şu sözlerle rest çekti: “Kaleyi sattım, filler isyanda, vezir intihar etti, atları serbest bıraktım, çevremdeki piyonlardan hiç medet ummadım. Şimdi şah olduğunu düşünüyorsan karşıma çıkarsın, Nihat Doğan.”