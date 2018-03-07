Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oran, açıklamasında, bu kadar uydunun olduğu internet çağında insanların bu dizileri izlemesini kimsenin engelleyemeyeceğini kaydetti. Oran “Bir kanal kapatılabilir belki ama Türk dizilerini yayınlayacak pek çok medya kuruluşu bulunur. Zira bu coğrafyada Türk dizilerine de Türkiye’ye de sempati büyük ve asıl rahatsızlık da bundan kaynaklanıyor. Bu yasakta ısrar ederlerse Türkiye bu ülkelerdeki izleyicilerine ulaşmak için daha zengin bir mecra ve kanal çeşitliliği oluşturarak yasağı fırsata çevirir” bilgisini verdi. Yasaklama kararı ile yasağı koyanların kaybedeceğine işaret eden Oran “Türk dizileri kendi kalitesini sürdürdüğü sürece, Türk yapımlarına mâni olmaya kimsenin gücü yetmez. Uydudan Türk yapımları için özel bir yayın yapmak da şüphesiz bir seçenek olabilir” dedi.