Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşar Gaga kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Yaşar Gaga hayata gözlerini yumdu. Ünlü isimler ile düet yapan, Sezen Aksu'nun da menajerliğini yapan ünlü isimden kötü haber geldi. Gaga kısa bir süre önce kalp yetmezliği nedeni ile yoğun bakıma alınmıştı. Durumu ağırlaşan Yaşar Gaga hayatını kaybetti. Peki Yaşar Gaga neden öldü, Yaşar Gaga kimdir, Sezen Aksu'nun menajeri kimdir, Yaşar Gaga hayatı... İşte Yaşar Gaga hakkında merak edilenler

YAŞAR GAGA KİMDİR?

1997 yılında Betonova isimli bir albüm çıkardı. 2017 yılında Yaşar Gaga Alakasız Şarkılar isimli albümde Türkiye'nin önde gelen sanatçılarını bir araya getirdi. Alakasız Şarkılar albümünde Sezen Aksu, Tarkan, Nazan Öncel, Özkan Uğur, Sertab Erener, Aşkın Nur Yengi, Serdar Ortaç, Serkan Kaya, Göksel, Mustafa Ceceli, Teoman, Soner Sarıkabadayı, Kibariye, Dilber Ay, Suzan Kardeş, Gonca Vuslateri, Rubato, Onur ve Halik Koçak şarkılar seslendirdi.

YAŞAR GAGA NEDEN ÖLDÜ?

Şarkıcı-menajer Yaşar Gaga, kalp yetmezliği nedeniyle Çapa Tıp Fakültesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyordu. Dört yıl önce by-pass ameliyatı olan Gaga, üç hafta önce kaldırıldığı hastanede kalp yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alındı. 30 gündür tedavisi süren Gaga, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

