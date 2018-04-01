Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da şok bir gelişme yaşandı. Batuhan adadan ayrıldı. Survivor ada şartlarının zorluklarına dayanamadı. Hem mental hem rahatsızlığından dolayı adaya veda etti.Survivor Batuhan Eruygun kimdir, kaç yaşında?, Gönüllüler Batuhan Survivor'dan ayrıldı, Batuhan neden ayrıldı?

BATUHAN NEDEN AYRILDI?

Survivor'ın sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı, Gönüllüler takımında yer alan Batuhan Buğra Eruygun'un Survivor şartlarını kaldıramadığını ve yarışmadan ayrıldığını açıkladı.

SURVİVOR BATUHAN BUĞRA ERUYGUN KİMDİR?

1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Batuhan Buğra Eruygun Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim almıştır ve atletizm sporu ile uğraşmaktadır. 110 metre engelli yarışmalarında koşan Batuhan Buğra Eruygun, Fenerbahçe Spor Kulübünün lisanslı ve milli sporcusudur. 2013 yılında düzenlenen yarışmada 7.98'lik derecesi ile ile 60 metre engelli Türkiye Salon rekorunun sahibi olmuştur.



2013 yılında Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından, doping kullandığı gerekçesi ile iki sene boyunca resmi müsabakalardan men edilen Batuhan Buğra Eruygun'a 2015 yılında kanser teşhisi konulmuş ve uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak çok sevdiği atletizm sporuna devam etmiştir.

Son olarak TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşan Survivor 2018 yarışmasında yer alan Batuhan Buğra Eruygun, burada Gönüllüler Takımında mücadele etmektedir.