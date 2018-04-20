Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyanın aktif kullanıcılarından biri olan Işın Karaca geçen günlerde hamile pozu vermiş ve eşi Tuğrul Odabaşı'nı etiketleyip "Ödemdir o" yazarak esprili bir paylaşım yapmıştı. Işın Karaca bu fotoğrafıyla binlerce beğeni ve yorum aldı fakat bir takipçisinin yorumu Işın Karaca'yı çıldırttı.

"ALLAH SENİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN"

Hamile olmadığı halde hamileymiş gibi poz verdiği fotoğrafı esprili bir dille paylaşan Işın Karaca'ya bir takipçisi, "Doğurmaktan bıkmaz bu kadın" mesajını yazdı. Işın Karaca'da sert bir dille, "Bu nasıl bir kinayet, bu nasıl bir hasetlik! Allah seni bildiği gibi yapsın. Ben bu yorumları okuyorum, biliyor musun? Ayrıca insanım ve duygularım var! Doğururum doğurmam! Doğurup sana mı baktırdım! Şimdi uza bakalım!!" dedi.

"NEDEN OLMASIN?"

Işın Karaca'ya takipçilerinden destek mesajları yağdı. Bunun üzerine şarkıcı hikayesinde "Neden olmasın?" yazarak yeniden anne olabileceğinin sinyalini verdi.

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