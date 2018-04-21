Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor’da her şey yalan tek gerçek dokunulmazlık olduğunu her defasında Acun Ilıcalı dile getiriyor. Survivor’da geçen haftaki elemede elenen Cumali oldu. Gönüllülerin üst üste oyun kaybetmesinin sebebi olarak Cumali görülürken Gönüllüler bir ödül oyununu kaybetti. İletişim oyununu kazandı. Cumali’nin elenmesi ile Gönüllüler dokunulmazlık oyunundaki mağlubiyet serisini kırabilecek mi? Yoksa Ünlüler galibiyet serisine devam mı edecek? Şaha kalktık bu dokunulmazlığıda alıcağını diyen Nagihan dokunulmazlık oyununda çıldırdı. Benchte büyük tartışma var. Peki Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor’da kim elendi? sorularının cevabını buradan bulabilirsiniz.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? (TIKLA ÖĞREN)

SURVİVOR ELEME KONSEYİ CANLI İZLE

Survivor'ın 21 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Turabi'den ilginç açıklamalar geldi. Turabi, Gönüllüler'deki çıkışa dikkat çekerek, 'Yukarıdan nasıl görünüyor bilmiyorum ama aşağıda işler pek iyi gitmiyor.Şımarmaya başladılar. Öz güvenleri tavan yaptı. Ya süt gibi taşıp ocağı batıracaklar ya da biz altını kısıp tekrar eski kıvamana getireceğiz' dedi.

GÖNÜLLÜLER'DE NAGİHAN BİRSEN KAVGASI!



Survivor'da son iletişim ve yemek oyunlarını kazanan Gönüllüler'de moralin en üst seviyede olduğu anlarda şok bir kavga yaşandı. Acun Ilıcalı'nın yönettiği dokunulmazlık oyunu sırasında sinirler gerildi. Takım arkadaşı Birsen'e bağıran Nagihan 'Beni deli etmeyin' dedi. Anıl'ın araya girmeye çalıştığı tartışmada Birsen'in ise, 'Nagihan pişman olacağın sözler söyleme' lafları dikkat çekti. Tartışma sırasında çılgına dönen Nagihan su şişelerini fırlattı.

SURVİVOR'DAN ELENEN CUMALİ'DEN İTİRAFLAR



Survivor için Iğdır'dan yürüyerek İstanbul'a gelen Cumali Akgül, Survivor Panorama programında yanlış zamanda yürüdüğünü söyledi. Cumali, 'Ben gerçekten sustum ve cevabımı verecek Anadolu halkı vardı, Acun ağabey vardı, onlar çok şükür verdi. Fazla polemiğe girmek istemedim. Beni performansım için göndermek istediler.Benim performansım düşüktü ve onun kurbanı oldum. Ben Survivor'a doğru geldim ama yanlış zamanda yürüdüm. Keşke All Star'a karşı değil de normak Ünlüler'e karşı yürüseydim. İşte o zaman beni karşıya göndermek için diretmezlerdi.

'BENİ GÖNDERMEK İSTEYEN KEMİK KADRO...'



Survivor Panorama'ya konuk olan Cumali Akgül, Survivor'da kırgın olduğu bazı yarışmacıların olduğunu söyledi. Yarışmada 3 isme kırgın olduğunu söyleyen Cumali, 'Adımı yazanlara kırgın değilim herkes isim yazabilir en doğal hakkıdır. Ama parmakla gösterilmek hoşuma gitmedi, ismini vermek istemiyorum. Nagihan dobracı biri olduğu ve çabuk gaza gelebilen birisi. Beni karşıya göndermek isteyen kemik kadro Birsen, Anıl ve Nagihan Benim hakkımda konuşulduğumu biliyordum ama beni göndermek istediklerini konseyde öğrendim.Hakan, Anıl ve Funda beni karşıya göndermek istemediler.' şeklinde konuştu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunlarının kalitesi ve oynanan oyunların zorlukları açlıkla beraber her geçen gün artmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı bu akşam lezzetli bir ödül için karşı karşıya geldiler. Ödül hünkar beğendiydi. Zorlu parkurda iki takım yarışmacıları zorlu dakikalar yaşadılar. Son ana kadar devam eden mücadelenin galibi gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı uzun bir süreden sonra karınlarını doyurma fırsatı yaşadılar. Ödülü kazanan gönüllüler takımı bir de 23 Nisan için çocuklara hediye yollama fırsatını yakaladılar.

MERVE VE SEMA TARTIŞMASI

Oynadığı oyunda kaybeden Sema, kendi takım arkadaşlarının yanına geldiği anda Ümit Karan'la gergin bir diyaloğa girdi. Ümit Karan, Sema'ya yanlışını anlatmak istedi fakat Sema'nın tepkisi çok farklı oldu. Bunun üstüne Merve'nin arayı yatıştırmak için yaptığı konuşma Sema'yı daha da gerdi. Sema 'Sen niye karışıyosun biz zaten küs değiliz' tavrıyla Merve'nin tepkisini çekti. Kısa süreli tartışmanın ardından yarışmacılar yine eski hallerine döndüler.