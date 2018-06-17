Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da heyecan dorukta. Yarışmacılar artık bireysel olarak yarışıyor. Ödülleri ve dokunulmazlıkları bireysel olarak kazanıyorlar. Bu akşamki dokunulmazlık oyunu çok kritik. Bu akşamki konseyde Damla gözyaşlarına boğuldu. Acun Ilıcalı sakatlığının ciddi bir boyutta olduğunu dile getirdi. Damla ise 2-3 daha tedavi olacağım. Baktım olmuyor... deyip sözlerini tamamlayamadı. Damla diskalifiye olacak mı? Survivor severler büyük bir merak içinde Damla ve Turabi'nin durumunu merak ediyor. Öte yandan onları bugüne kadar destekleyen hayranları endişe için bekliyor. Damla diskalifiye mi oldu? diye aratıyorlar. Kıbrıs büyük finale çok az kaldı.Kimler finalist olabilecek merak konusu. Kızlarda Sema ile Nagihan arasında geçen çekişmeli oyunlarda Nagihan çoğunlukla yeniyor. Erkekler de ise durum sürekli değişmekte. İletişim ödülünü Hilmicem ve Nagihan kazandı. Hilmicem yanında Anıl'ı Nagihan ise Hakan'ı götürdü. Sevdikleri ile telefonda görüştüler. Hakan hamile eşi Gizem'den aldığı haberle havalara uçtu. Kızının tekme attığını duyunca inanamadı. Tabi ki Acun Ilıcalı'nın her zaman söylediği gibi her şey yalan tek gerçek dokunulmazlık oyunu.Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kim? Survivor kim elendi? Sörvayvır kim elendi? tüm merak ettikleriniz haberimizde.

(TIKLA ÖĞREN) SURVİVOR'DAN ELENEN İSİM BELLİ OLDU

DAMLA DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Survivor Acun Ilıcalı, "Damla için şu an çok iyi görüntü göremiyoruz. Survivor'dan sakatlanıp ayrılmak zorunda kalan yarışmacılar da oldu. Sağlıktan daha değerlisi de yok. Asla da oyna demeyiz. Sağlığınız çok çok önemli" dedi.

Survivor Damla da gözyaşları içinde, "Artık iki gün üç gün neyse, biraz daha tedavi olup... Baktım olmuyor" ifadelerini kullandı. Survivor'da geçtiğimiz günlerde oynanan oyunda sakatlanan ve bileği burkulan Damla birkaç gündür doktor kontrolünde tedavisini sürdürüyordu. Bu süreçte ödül oyunlarında oynayamayan ve doktor kontrolünde tedavisi devam ettiği için oyunlarda benchte takım arkadaşlarının da yanında yer alamayan Damla'nın durumu konseyde belli olacak.

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KORKU DOLU ANLAR

Survivor'da iletişim oyunu sırasında korku dolu anlar yaşandı. Hilmicem ile mücadele eden Adem oyun sırasında nefessiz kaldı ve bir anda yere yığıldı.Kıyasıya mücadeleye sahne olan iletişim oyununda herkesi korkutan dakikalar yaşandı. Survivor yarışmacılarından adem iletişim oyunu sırasında nefes almakta zorlandı. Boğazını tutan ve nefes alamayan Adem’in yardımına arkadaşları koştu. Adem kısa süre sonra kendine geldi.

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2018'de bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımı oldukça kıyasıya bir mücadele verdiler. İki takım yarışmacıları da aileleriyle görüşebilmek adına son ana kadar savaştı. Uzun zamandır aileleriyle konuşamayan ünlüler takımı bu akşam ödülü kazanmak istiyordu. Fakat gönüllüler takımı yarışmacıları yine ödülü kazanmayı bildi. Bayanlarda Nagihan ödülü kazanırken erkeklerde ise Hilmicem ödülün sahibi oldu. Toplamda 4 arkadaş olmak üzere yarışmacılar Nagihan, Hakan, Hilmicem ve Anıl olarak ödüle gittiler.

YUNAN YARIŞMACIDAN HİLMİCEM'E HEDİYE

Survivor 15 Haziran tarihli bölümünde en çok konuşulan olaylardan biri de Hilmicem'e gelen hediye oldu. Ödül oyunu öncesi Alp Kırşan, Hilmi Cem'e olan hayranlığıyla tanınan Survivor Yunanistan yarışmacısı Rodanthi'nin gönderdiği hediyeyi Hilmi Cem'e teslim etti. Ödül oyunu öncesi Hilmi Cem hakkında konuşan sunucu Alp Kırşan, "Hilmi Cem sana haberim var. Sana bir emanet var. Sana ulaştırmam gerektiği söylendi. Üstünde Rodante yazan onların boyunluklarını ilettim. Hanımefendi senden hediye bekliyor." dedi.

NEW YORK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2018'in 18. haftası ödül ve New York oyunuyla başladı. Kuzu tandır ödüllü oyun erkeklerde Hilmi Cem'in kadınlarda Nagihan'ın oldu. Yarışmacılar yanlarına seçtikleri bir arkadaşıyla birlikte yemek ödülünü değerlendirdi. New York seyahati ödüllü oyun ise kadınlarda Nagihan erkeklerde Hakan'ın oldu.Nagihan yanına Murat'ı alarak Hakan da Hilmi Cem'i seçerek ödüle gitti.