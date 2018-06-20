Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da sona doğru yaklaşırken gerginliklerde yaşanmaya devam ediyor. Bu kez de Hakan ve Hilmicem arasında ipler gerildi. Oyunda Hakan isyan etti. 'Kimse niye söylemiyor yerine oturmadığını diyerek. Hilmicem 'de artık herkesin bireysel olduğunu hatırlattı. Kendin bakacaksın fark edeceksin dedi. Öte yanda bir haftadır sakatlık dolayısı ile oynamayan Damla iyleşti. Oynamaya başlasa da acılar devam ediyor. Parkuru ağlayarak sonlandırdı. Turabi ise ciddi bir sakatlık geçirdiği için henüz oyunlara dönemedi. Dönebilecek gibi de gözükmüyor. Acun Ilıcalı profesörlerden oluşan heyetin vereceği karara bağlı olduğunu dile getirdi. Turabi ben oynarım diye diretmeye devam etse de. Geleceğini etkileyecek kalıcı bir hasar oluşabileceği ön görülüyor. Survivor'da bu akşam hem sembol hem dokunulmazlık oyunu oynanacak. Hem ilk finalist belli olacak hem de eleme adayları. Sembol finali Nagihan ve Adem arasında geçecek. Kazanan Kıbrıs'ı garantileyecek ve ilk finalist olacak. Survivor severler soluksuz izlemeye devam ediyor. Survivor'dan en son elenen Sema oldu. Adem ünlülerden kalan tek isim oldu. Anıl ile yaptığı konuşmada biz nerede yanlış yaptık da ben tek kaldım diye sorguladığı görüldü. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sembol oyununu finalini kim kazandı? Kıbrıs'a gidecek ilk finalist kim oldu?

HAKAN VE HİLMİ CEM'İN ŞOK TARTIŞMASI

Survivor'da büyük finale doğru dokunulmazlık oyununda sinirler geriliyor. Dokunulmazlık oyunu sırasında, Hakan oyun sırasında parçaları yerleştirme sırasında hata yapıyor. Adem'in 'Devam et Hakan' sözüne 'Ne oynayacağım' cevabını veriyor ve oyunu bırakıyor. Takım arkadaşlarının kendisini uyarmamasına sinirlenen Hakan tepki gösterince ortalık geriliyor. Hakan, kendisini uyarmayan arkadaşlarına kızarak 'Bir kişi söyleyemiyor mu?' diye bağırınca Hilmi Cem tepki gösteriyor. Hakan'a kıza Hilmi Cem, artık bireysel yarıştıklarını hatırlatarak 'Ne alakası var Hakan? Yapamıyorsun buraya bağırma. Gel bak yapamamışsın. Yaptığın hatayı kendinde ara kardeşim. Biz burada beraber oynamıyoruz' diyor. Oyunu bırakan ve benchten de ayrılan Hakan ise, 'Sen takamadığında biter bitmez burada ben konuştum. İnsan bir şey söyler' dedi ve oyunu bırakarak parkur dışına çıkıyor.

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor'in Salı ekrana gelen son bölümünde, yarışmacılar havuzlu lüks villada konaklama ve yemek ödülü için mücadele ettiler. Oyunu kazanan Nagihan ödüle götürmek için Hakan'ı seçerken, Anıl ise Hilmi Cem'i seçti. Dominik'teki lüks villada bir gece kalan yarışmacılar hem akşam yemeği, hem de sabah kahvaltısının keyfini çıkardı.Sembol oyunlarının yarı finalini ise kadınlarda Nagihan, erkeklerde ise Adem kazandı. Finalde karşıya karşıya gelecek olan Adem ve Nagihan'ın mücadelesinde kazanan isim Kıbrıs finalini garantileyecek.

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da sembol oyunlarının heyecanlı mücadelesi sürmeye devam ediyor. Büyük finale çok az bir zaman kala Kıbrıs'a giderek büyük avantaj elde etmek isteyen yarışmacılar bu akşam zorlu anlar yaşadılar. Sakatlıklarla boğuşan Damla bu akşam ilk oyununa çıktı ve acı dolu anlar yaşamaya devam etti. Bayanlarda sembol oyununun kazananı bu hafta Nagihan oldu. Erkeklerde ise haftanın kazanan ismi Adem oldu ve sembol finali öncesinde iki yarışmacı avantaj elde etti.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam yarışmacılar oldukça güzel bir ödülle buluştular. Zorlu parkurda karşı karşıya gelen yarışmacılar ödülü kazanabilmek adına son ana kadar mücadele ettiler. Ödülü kazanan yarışmacılar güzel bir villada oldukça doyurucu yemekler yiyip üstüne dondurmalarını tadacaklardı. Daha sonrasında ise villada 1 gece konaklayacaklardı. Bayanlarda kazanan isim Nagihan oldu ve yanına Hakan'ı aldı. Erkeklerde ise kazanan isim Anıl oldu o da yanına Hilmicem'i aldı ve yarışmacılar ödülün tadını çıkardı.