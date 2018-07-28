Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuba Büyüküstün'ün eşi Umut Evirgen kimdir? Umut Evirgen kaç yaşında ve nereli? Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen çifti boşanıyor mu? sorularının cevabı araştırılıyor. Bodrum’da tatil yapan Tuba Büyüküstün, önceki gün Bitez’de bir mekanda oyuncu Esra Akkaya ve oğlu Can Alex ile bir araya geldi. Sevgilisi Umut Evirgen ile tartıştığı iddia edilen Büyüküstün’ün sohbet sırasında keyifsiz halleri dikkat çekti. Tuba Büyüküstün kızları Maya ve Toprak ile birlikte annesinin Bodrum - Türkbükü’ndeki evinde tatil yapıyor. Sevgilisi Umut Evirgen ise Bodrum’da bir otelde kalarak Tuba Büyüküstün'e eşlik ediyor. İddiaya göre geçtiğimiz günlerde İstanbul’da tartıştığı sevgilisi Umut Evirgen de aradaki buzları eritmek için hemen ardından soluğu Bodrum’da aldı. Ünlü oyuncu, 20 dakika kadar sonra kapıda göründü ve sevgilisinin yanına giderek konuşmaya başladı. Çiftin yüzünün gülmemesi, krizin aşılmadığı şeklinde yorumlandı. 6 yıllık eşinden boşanır boşanmaz işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Tuba Büyüküstün Umut Evirgen ile arasındaki sorunlar magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen ile ilgili son gelişmeler

Gece kulübü sahibi Umut Evirgen (28) kendisini sevgilisi Tuba Büyüküstün (35) ile çeken gazetecinin fotoğraf makinesini korumalarına silah zoruyla gasp ettirince 1 ay önce tutuklanmıştı.

Umut Evirgen geçen pazartesi günü duruşmada ''Kapalı alan fobim var, mağdurum'' dedi.

15 yıl hapsi istenen Evirgen tahliye edildi. İleriki duruşmada Tuba Büyüküstün tanık olarak dinlenecek. Umut Evirgen cezaevinden çıkar çıkmaz da kebabı çok özlediğini söyleyerek, Levent'te babasına ait olan kebapçıya gitti.



UMUT EVİRGEN KİMDİR?

1989 yılında doğan Umut Evirgen, Murat Boz, Çağatay Ulusoy gibi isimler ile yakın arkadaş olması ile tanınıyor. Sosyal medya hesaplarından sık sık mekan paylaşımları yapan Evirgen, Emirgan’daki ünlü eğlence mekanı La Boom’un sahibi. Ayrıca Teras Emirgan, suşi yapan Next Door ve meşhur dolap arkası mekân Gizli Kalsın (nam-ı diğer Pizza Emirgan) da Umut Evirgen’e ait.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Umut Evirgen, kendilerini görüntüleyen muhabirin fotoğraf makinesini kırdırmış ve bundan dolayı bir süre hapis yatmıştı. Bayrak’ın olay sonrası Sarıyer Asayiş Büro Amirliği’ne giderek Evirgen ve korumalarından şikâyetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletmeci Umut Evirgen ve korumaları olduğu iddia edilen Doğan Akbaş ile Ahmet Fatih Baltacı gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Umut Evirgen ve diğer iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece “nitelikli yağma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN KİMDİR?

Hatice Tuba Büyüküstün, 5 Temmuz 1982 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesi Erzurum kökenlidir. İstanbul Özel Doğuş Okulları'nda ortaöğrenimi tamamlayan Büyüküstün, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünü kazandı. Bir yandan üniversite öğrenimine devam ederken bir yandan da reklam filmlerinde rol alarak T.V. dünyasına adımını atan Büyüküstün, yönetmen Tomris Giritlioğlu sayesinde oyunculuğa başladı.

2003 yılında, Aydın Bulut'un yönettiği T.V. dizisi Sultan Makamı'nın son bölümlerinde rol alarak oyunculuğa adım atan Büyüküstün, 2004 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği ve 1980 dönemi öncesindeki Türkiye'nin farklı bakış açılarından hikayesini anlatan Çemberimde Gül Oya adlı T.V. dizisinde Zarife karakterini canlandırarak kariyerinde önemli bir adım attı.

2004 yılında Cemal Şan'ın yönettiği T.V. filmi Gülizar'da rol alan genç oyuncu, bu rolüyle Sırbistan Karadağ Cumhuriyeti Uluslararası TV Festival Bar'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Pantene, Maximum Cart, Kremini ve Molped reklamlarında rol aldı.

2005 yılına Ihlamurlar Altında adlı drama dizisinde başrolü oynadı ve aynı yıl Babamla Oğlum adlı sinema filminde Aysun karakterini canlandıradak bir kez daha Çağan Irmak'la beraber çalışma şansı yakaladı.

2006 yılında, komedi filmi Sınav sayesinde ünlü oyuncu Jean Claude Van Damme ile beraber çalışma fırsatını yakalayan Büyüküstün, 2007-2009 yılları arasında 71 bölüm olarak yayınlanan ve Cevdet Mercan tarafından yönetilen Asi adlı dizide, Asiye Doğan karakteri ile başrolde yer aldı.

Tuba Büyüküstün, 26 Şubat 2010 tarihinde ATV'de yayınlanmaya başlayıp 24 Haziran 2011 tarihinde biten Gönülçelen adlı dizide, Cansel Elçin ve Umut Kurtla ile beraber başrol oynamıştır.

Tuba Büyüküstün, 2005 yılında dizi oyuncusu Bülent İnal ile evlendi. 2007 yılında boşandı.

Tuba Büyüküstün, 28 Temmuz 2011 tarihinde Paris, Fransa'da kendisi gibi oyuncu olan Onur Saylak ile evlendi. 19 Ocak 2012 tarihinde Toprak, Maya adlarında ikiz kızları oldu.

1 ocak 2012 tarihinde yayınlanmaya başlayan "20 Dakika" adlı dizide İlker Aksum ile başrolü üstlendi.

Tuba Büyüküstün, 2014 yılında baş rolde olarak "Kara Para Aşk" adlı dizide Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre ile birlikte oynadı.

2015 yılında Iraklı yönetmen Hiner Saleem'in çektiği ve başrollerde Tuba Büyüküstün, Caner Cindoruk, Hazar Ergüçlü, İnanç Konukçu, Devrim Yakut ve Yavuz Bingöl'ün oynadığı "Dar Elbise" adlı sinema filminde oynadı. Canan Ergüder'de bu filmde bir rol almıştı.

2015 yılında senaryosunu yazıp yönetmenliğini Özcan Alper'in yaptığı "Rüzgarın Hatıraları" adlı sinema filminde Onur Saylak, Tuba Büyüküstün, Sofia Khandemirova, Murat Daltaban, Mustafa Uğurlu, Ebru Özkan, Menderes Samancılar, Nihat İleri rol aldılar.

Filmleri :

2015 - Orman (Kısa Film)

2015 - Dar Elbise (Sinema Filmi)

2015 - Rüzgarın Hatıraları (Sinema Filmi)

2014 - Kara Para Aşk (TV Dizisi)

2013 - 20 Dakika

2010 - 2011 - Gönülçelen

2010 - Yüreğine Sor

2009 - Beni w Benak (Arap Televizyon Dizisi)

2007 - 2009 - Asi

2006 - Sınav

2005 - Aşk Yolu

2005 - Babam ve Oğlum

2005 - 2007 - Ihlamurlar Altında

2004 - Gülizar

2004 - Çemberimde Gül Oya

2003 - Sultan Makamı