Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Dalkılıç, Ege'deki taş evlere duyduğu hayranlığı yatırıma dönüştürdü. Yakında yeni bir film için kamera karşısına geçecek olan şarkıcı, biri Urla, diğeri ise Seferihisar'da olmak üzere İzmir'den iki eski taş ev satın aldı. Murat Dalkılıç'ın, yaz aylarında ailesi ve arkadaşlarıyla gitmek için iki evi de restore ettireceği öğrenildi.