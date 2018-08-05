Murat Dalkılıç, Ege'deki taş evlere duyduğu hayranlığı yatırıma dönüştürdü. Yakında yeni bir film için kamera karşısına geçecek olan şarkıcı, biri Urla, diğeri ise Seferihisar'da olmak üzere İzmir'den iki eski taş ev satın aldı. Murat Dalkılıç'ın, yaz aylarında ailesi ve arkadaşlarıyla gitmek için iki evi de restore ettireceği öğrenildi.
Bakın parasını neye yatırdı!
05.08.2018 - 17:43 | Son Güncelleme: 05.08.2018 - 17:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hande Erçel ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç, parasını taş eve yatırdı. Dalkılıç İzmir'den iki taş ev aldı
Etiketler : murat dalkılıç,
574912 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/574912.aspx
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