Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hande Doğandemir başrolünü oynadığı ‘Can Kırıkları’ dizisinin çekimleri sırasında kaza geçirdi. ‘Polis Leyla’ karakterini canlandıran oyuncu, aksiyon sahneleri sırasında dengesini kaybedip düştü. Ekip tarafından hastaneye kaldırılan oyuncunun ayak bileğini kırdığı ortaya çıktı. Hande Doğandemir sete 2 hafta ara verdi. Aksiyon sahnelerinde ise 6 hafta oynayamayacak.

ACIYLA SARSlLMIŞTI



Kaza sonrası morali bozulan Hande Doğandemir’in 6 aydır canı çok sıkkın! Oyuncu, martta aşk acısıyla sarsılmıştı. Yaklaşık 1.5 yıl birlikte olduğu Mert Fırat’tan ayrılmıştı. Yakınlarına “Canım yanıyor, çok kırgınım” diyen Hande Doğandemir, Mert Fırat’ın evlilik kararı aldığını duyunca da şok yaşamıştı. Mert Fırat yarın Alaçatı The Stay Otel’de, İdil Fırat ile evlenecek. (Posta)