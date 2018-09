Türkiye Gazetesi

Can Yaman kimdir? Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Erkenci Kuş dizisinde 'Can Divit' karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Can Yaman'ın hayatı merak ediliyor. Diziyi izleyenler Can Yaman kimdir, Can Yaman boyu, Can Yaman yaşı, Can Yaman sevgilisi, Can Yaman nereli gibi konularda araştırma yapıyor. Erkenci Kuş dizisinden önce yine Star TV ekranlarında 'Dolunay' dizisi ile izleyici karşısına çıkan Yaman, orada da büyük beğeni toplamıştı.

CAN YAMAN KİMDİR?

8 Kasım 1989 günü İstanbul'da dünyaya gelen Can Yaman İtalyan Lisesi mezunudur. Üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi hukuk bölümünde tamamlayan Yaman'ın asıl mesleği avukatlıktır. Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğeni olan Can Yaman'ın ailesi Yugoslav kökenlidir.

CAN YAMAN BOYU VE KİLOSU

Yakışıklı oyuncu 183 cm boyunda ve 70 kilodur. Siyah saçlı ve kahverengi gözlere sahiptir. Lisanlı basketbolcudur.

Can Yaman, Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra 1 yıllık mecburu staj awaterhouse Coopers adındaki dünyaca ünlü bir kurumsal firmada 2014’ün başında altı ay avukatlık yapmıştır. Çevresinin ısrarı ile oyunculuğa adım atan Yaman, Cüneyt Sayıl‘dan oyunculuk eğitimi almıştır.

Oyunculuğun yanında pek çok meziyeti bulunan Can Yaman, lisanlı basketbolcu ve ayrıca Futbol, Gitar, Piyano, Bateri, Masa Tenisi, Rafting, Badminton’la ilgilenmekte ve Türkçe, Lazca, İtalyanca, İngilizce, Almanca bilmektedir.

CAN YAMAN KARİYERİ

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Türkan Derya'nın yönetmenliğini üstlendiği Gönül İşleri dizisi ile edinmiştir. Gönül İşlerinde Bennu Yıldırımlar, Selma Ergeç, Timuçin Esen, Sinem Kobal, Fırat Çelik, Sezai Aydın gibi başarılı oyuncularla birlikte rol almıştır.

2015 yılında Açelya Topaloğlu ile başrolü paylaştığı İnadına Aşk dizisinde rol almıştır. Dizinin yönetmenliğini ünlü yönetmen Osman Sınav üstlenmiştir.

2016 yılında başrollerinde Selen Soyder, Can Yaman, Cengiz Bozkurt, Altan Erkekli, Gül Onat, Bülent Şakrak, Mehtap Bayri, Deniz Oral ve Veysel Diker‘in yer aldığı “Hangimiz Sevmedik” adlı dizide Tarık karakterini canlandırdı.

2017 yılına gelindiğinde son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Dolunay dizisinde rol almıştır. 2018 yazında ise yine Star TV ekranlarında yayına başlayan Erkenci Kuş dizisinde Demet Özdemiroğlu ile başrolü paylaşmaktadır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2014 - Gönül İşleri

2015 - İnadına Aşk

2016 - Hangimiz Sevmedik

2017 - Dolunay

2018- Erkenci Kuş

Tiyatro Oyunları:

- Rauf Altıntak’ ın yönetmenliğini yaptığı Sahte Gelin adlı Tarihi Türk Tiyatrosu Orta Oyunu

- Varlam ata adlı oyun

- Aykut Göker’ in yönetmenliğini yaptığı Mavi oyunu

- Haybeden Gerçek Üstü Konuşmalar

- Göcekler Göğerince