Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dizileri, filmleri ve tiyatro oyunlarıyla 3 nesildir sanatseverlerin gözdesi olan Peker Açıkalın, Horoz Ağa Kubat karakteriyle Ege’nin Hamsisi’nde izleyenleri gülmekten kırıp geçirecek. Açıkalın, İzmir Sığacık’ta çekilen Ege’nin Hamsisi dizisine katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Horoz Ağa, değişik fiziği, tavırları, üslubu ve konuşma tarzı ile kısa sürede çok sevilecek... Ege’nin Hamsisi benim için dört dörtlük bir iş oldu. Çekim mekanı muhteşem, çok sevdiğim Ege... Dizi çok eğlenceli, çok güzel bir komedi, izleyicilerin de sevdiği ve sahiplendiği bir proje... Ekip deseniz şahane, birçoğu daha önce birlikte çalıştığım çok sevdiğim arkadaşlarım. Daha ne isterim, hem eğlenecek hem de güzel bir işte çalışacağım...” dedi.