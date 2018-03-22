Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en büyük medya grubu olan Doğan Medya Grubu, 1 milyar 250 milyon dolar karşılığında Demirören Medya Grubu’na satıldı. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ile Mayıs 2011’de Milliyet ve Vatan gazetelerini sattığı Erdoğan Demirören arasında Doğan Medya Grubu’nun satışı konusunda bir süredir görüşme yürütülüyordu. Belli aşamaya gelinen görüşmeler, dün tarafların anlaşmasıyla sonuçlandı. Doğan Medya Grubu bünyesindeki Hürriyet ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk televizyonları başta olmak üzere tüm gazete, dergi ve televizyonlar ile dağıtım şirketi YAYSAT, 1 milyar 250 milyon dolar karşılığında Demirören Medya Grubu’nun oldu. Yedi yıl önce Milliyet ve Vatan gazetelerini alarak medya dünyasına adım atan Demirören Medya Grubu, yeni alımlarda birlikte medya sektörünün en büyüğü hâline geldi.

Doğan Medya Grubu bünyesinde bulunan kuruluşların bazıları şöyle: Kanal D, CNN Türk, tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama (DPP) 1979’da Karacan ailesinden aldığı Milliyet’le basın sektörüne giren, 1994’te Simavi ailesinden Hürriyet grubunu satın alarak Türkiye’nin en büyük medya grubunun sahibi olan Aydın Doğan, yaklaşık 40 yıldır kesintisiz olarak medya sektöründeydi.



BORSADA SERT YÜKSELİŞ

Satış haberinin ardından Doğan Holding’e ait şirketlerin hisseleri borsada sert bir şekilde yükseldi. Doğan Holding hissesi yüzde 19,18, Hürriyet Gazetecilik yüzde 19,42 ve Doğan Gazetecilik yüzde 19,79 oranında yükselerek tavan fiyattan alıcılı kapattı.