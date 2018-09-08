Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pi sayısını ezberleme rekorunu elinde bulunduran Hintli Rajveer Meena, virgülden sonra kaç basamağı ezberleyerek Guiness Dünya Rekorlar'ına girmiştir? sorusunun cevabı haberimizde.Tüm Milyoner severler nefeslerini tuttu. Soruların doğru cevaplarının ne olduğunu merak içinde araştırıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programı Pi sayısını ezberleme rekorunu elinde bulunduran Hintli Rajveer Meena, virgülden sonra kaç basamağı ezberleyerek Guiness Dünya Rekorlar'ına girmiştir? sorunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz. Pi sayısını ezberleme rekorunu elinde bulunduran Hintli Rajveer Meena, virgülden sonra kaç basamağı ezberleyerek Guiness Dünya Rekorlar'ına girmiştir? sorusu. İşte cevabı...

Pi sayısını ezberleme rekorunu elinde bulunduran Hintli Rajveer Meena, virgülden sonra kaç basamağı ezberleyerek Guiness Dünya Rekorlar'ına girmiştir

Soru : Pi sayısını ezberleme rekorunu elinde bulunduran Hintli Rajveer Meena, virgülden sonra kaç basamağı ezberleyerek Guiness Dünya Rekorlar'ına girmiştir

A- 700

B- 7.000

C- 70.00

D- 700.000

Sorusunun cevabı: 70.000