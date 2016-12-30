Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin Astana'da olmayacağını belirten Çavuşoğlu, örgütün süreçte yer almaması gerektiğini Rusya ile paylaştıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı, "PYD ve YPG Astana'da olamaz. El Nusra bir terör örgütüdür, Astana'da olamaz. El Nusra Ekim 2013'te Türkiye tarafından terör örgütü listesine alınmıştır" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkes süreci hakkında açıklamalarda bulundu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:



"Biz artık Suriye konusunda işin merkezindeyiz.

PKK ile PYD arasında hiç bir fark yoktur. Terör örgütlerine müsamaha göstermeyiz.

Suriye'nin geleceği için çok önemli

Astana'da YPG'nin olmaması gerektiğini başından beri Rus dostlarımıza söylüyoruz. Ateşkesin başarılı olması Suriye'nin geleceği için çok önemli. Siyasi çözüm için silahların susması şart.

Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız liderliğinde istihbaratımız, askerimizle kalıcı ateşkes konusunda çalışmaya devam edeceğiz.

Uzun zamandan sonra çağrımızla dün El Bab'da koalisyon DEAŞ'ı vurdu. Rusya da aynısını yaptı. Hava operasyonları tekrar başladığına göre kara operasyonları da hız kazanacak. Buradan dönüş yok.

Suriye'deki ateşkes

Bizim amacımız burada rol çalmak değil. Bugüne kadarki anlaşmalar başarısız olduğu için biz kendi inisiyatifimizi ön plana çıkararak, inisiyatif kullanarak adımlar attık. Suriye'nin geleceği için herkesin katkı sağlaması lazım ama sadece aile fotoğrafında olmak için, yer almak için buralara katılmak, bana göre gereksiz. Herkesin somut katkılar sağlaması gerekiyor. Somut katkı sağlayacak herkesi işin içine dahil etmek istiyoruz.

Ateşkesin Suriye geneline yayılması için dün mutabakata varıldı. Biz bu mutabakatın garantörüyüz. Suriye'deki muhalif grupların imzaladığı 2 belgenin garantörü Türkiye ve Rusya. Rejimin imzaladığı belgenin garantörü ise Rusya. İran'ın da Moskova'da söz verdiği ve ortak metne katıldığı gibi özellikle Hizbullah, Şii gruplar ve rejim üzerinde nüfuzunu olumlu yönde kullanması gerekiyor."