Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP lideri Kılıçdaroğlu kendisini eleştiren medyayı PKK ve DEAŞ’a benzetti. Yaptıkları bazı açıklamaları eleştiren medya organlarını “havuz medyası” olarak suçlayan Kılıçdaroğlu, “Havuz medyasının PKK’dan hiçbir farkı yoktur... Havuz medyasının DEAŞ’tan hiçbir farkı yoktur” dedikten sonra bu iddiasının gerekçesini de anlattı. Artvin’de PKK’nın kendisine yönelik suikast girişimini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “PKK da bana saldırıyor, onlar da aynı mantıkla bana saldırıyorlar” dedi.