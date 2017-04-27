Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kutlu Doğum Haftası’nın miladi takvime göre yapılmasının yanlış olduğunu ısrarla gündeme taşıyan İhlas Medya’nın gayreti sonuç verdi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, gazetemizin gündeme getirdiği Kutlu Doğum Haftasının önümüzdeki yıldan itibaren Hicri takvime göre yapılacağını açıkladı. Yazarlarımız Nuri Elibol ve Batuhan Yaşar’ın TGRT Haber’de dün akşam sorularını cevaplayan Kurtulmuş, “Rebiülevvel ayının 12. gecesi Peygamber Efendimizin doğum günüdür. Dolayısı ile bu kutlamaların Hicri takvime göre sabitlenmesi daha doğrudur” diye konuştu.

DİYANET MÜFTÜLERİ TOPLAYACAK

Kurtulmuş konuyla ilgili özetle şunları söyledi: “Tartışmaları yakinen izledim. Kamuoyunda zamanlamasıyla ilgili tartışmalar gündeme geldi. Tabii ki bunlar ilmî olarak değerlendirilecektir. Diyanet İşleri Başkanımızla da konuyu müzakere ettim. Önümüzdeki günlerde Diyanet İşleri Başkanımız, müftülerle müzakere edecek, ilmî heyetle tartışacak. Rebiülevvel ayının 12. gecesi Peygamber Efendimizin doğum günüdür. Bunun Hicri takvime göre sabitlenmesi daha doğrudur. Ya başlangıç ya da bitiş günü Hicri takvime göre yapılabilir.

“MEVLİD’E ALTERNATİF DEĞİL”

Diyanet teşkilatımız hakikaten çok güzel programlar yaptı. Biz de katıldık. Peygamberimizi anlatmak için güzel zeminler oldu. Ama sonuçta bu Kutlu Doğum Haftası, Mevlidi Nebiye alternatif değil. Ortaya çıkan bütün eleştiriler değerlendirilecek. Önümüzdeki günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı, ilmî bir toplantı yaparak öyle ümit ediyoruz, Hicri takvime sabitleyecektir. Bunun düzeltileceğini ümit ediyorum.

“DİYANET MİLLETİN”

Diyanet çok büyük kurum. Çok iyi yetişmiş insanlarımız var. Küresel ölçekte çok güzel hizmetler yapılıyor. Burasının bir devlet dairesi olarak görülmemesi lazım. Diyanet milletindir. Camiler milletimizindir. Bu anlamda talepler olursa değerlendirilir. Diyanet İşleri, ‘Kutlu Doğum, bahar aylarında olsun, çok sayıda insan katılsın’ diye düşünmüş olabilir. Ama sonuçta Mevlid Kandili her sene belli bir aya denk geliyorsa, bunun o döneme denk getirilmesi doğru olacaktır.”