Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu sonrası ilk kez bir araya geldi. Gözler YSK’nın açıklayacağı kesin sonuçlara odaklanırken; Yıldırım ve Bahçeli dün Çankaya Köşkü’nde buluştu. Saat 12.00’de başlayan ve basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Kulislere yansıyan bilgilere göre, görüşmede Başbakan Yıldırım referanduma verdiği destek için MHP lideri Bahçeli’ye teşekkür ederken; halkoylaması sonrası izlenecek yol haritası, son olarak AİHM’e konuyu taşıyacağını açıklayan CHP’nin iptal girişimleri ele alındı. Bu çerçevede TBMM’de çıkarılacak uyum yasaları da değerlendirildi.

Başbakan Yıldırım, TBMM’nin açılışında muhalefete çağrıda bulunmuş ve “Uyum yasalarını çıkarmak için muhalefetle mümkün mertebe uzlaşmayı tercih ederiz” demişti. Uyum yasalarıyla ile ilgili aykırı konuların karşılıklı görüşmelerle giderilmesi mesajını veren Bahçeli ise uyum yasalarıyla ilgili kurmaylarıyla ön hazırlıklara başladığını belirtmişti. Bu çerçevede iki liderin referandum sonrasındaki süreçte partilerinin izleyeceği yol haritası hakkında birbirlerine bilgi verdiği öğrenildi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin Türkiye’yi siyasi izleme altına alan kararı da görüşmenin başlıklarından birini oluşturdu. Türkiye’nin muhtemel tavrını Yıldırım’ın Bahçeli’ye aktardığı öngörülürken Bahçeli de önceki gün yaptığı açıklamada Türkiye’nin karara karşı atacağı bütün adımlara destek vereceğini söylemişti. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ ile mücadele ve ihraçları inceleyecek olan OHAL Komisyonu’nun durumu da gündeme geldi. TSK’nın Sincar’a yaptığı hava harekâtı başta olmak üzere terörle mücadele de görüşmede değerlendirildi. Bahçeli’nin de kararlı bir şekilde devam eden operasyonlara tam destek mesajı verdiği öğrenildi. Bu arada Yıldırım, IKBY Başkanı Mesut Barzani ile bir telefon görüşmesi yaparak, terörle mücadeleye yönelik işbirliğinin sürdürüleceğini belirtti.