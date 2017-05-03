Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’ye katılımıyla çok partili sisteme geçişten bu yana ilk partili cumhurbaşkanı oldu, bu üyelikle birlikte Türk siyaseti de yeni bir evreye girdi. 21 Mayıs’ta yapılacak 3. Olağanüstü Kongre’de AK Parti Genel Başkanlığı koltuğuna oturacak olan Erdoğan, o tarihten sonra partisinin programlarına da katılabilecek. Haftada bir MYK’yı ayda bir MKYK’yı toplayacak olan Erdoğan, teşkilatları da ziyaret edebilecek. Parti yöneticilerinin belirlenmesinden politikaların şekillenmesine kadar her alanda belirleyici olacak olan Erdoğan, yurt dışı programlarına da partili cumhurbaşkanı unvanıyla katılacak.

KARAR MEKANİZMALARI HIZLANACAK

Partili Cumhurbaşkanlığıyla birlikte Türkiye önemli bir değişim sürecine de girecek. Yeni döneme uygun yeni politikalar, yeni kadrolar ve yeni uygulamalar hayata geçecek. Yeni yapılanma ile birlikte ekonomi, diplomasi, güvenlik alanında yeni politikalar ve 2023 hedefleri ışığında adımlar atılacak. Bir taraftan da AK Parti yeni formatıyla, yeni yönetimiyle 2019 seçimlerine hazırlanacak. Karar alma mekanizmaları yeni dönem ile birlikte daha hızlı olacak. Cumhurbaşkanı hem partiden gelen yetkilerini hem de Cumhurbaşkanlığı makamından gelen yetkilerini kullanarak süreçleri hızlandıracak. Özellikle terörle mücadelede konusunda kararlılığın daha güçlü bir şekilde devletin en tepe noktasından devreye sokularak bunun yürütmeye de yansıtılması hedefleniyor.

İCRACI MAKAMA DÖNÜŞECEK

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi yeni bir sinerji de ortaya çıkaracak. Cumhurbaşkanlığı makamı artık temsili bir makam olmaktan çıkarak icracı bir makama dönüşmüş olacak.

AK PARTİ DAHA AKTİF ÇALIŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan farklı bir Cumhurbaşkanı profili çizerek zaten sahada yer almıştı. Bundan sonra partisini de bu şekilde koordine ederek teşkilatların da kendisi gibi çok daha aktif bir politika izlemesini sağlayacak. Türkiye’nin dört bir yanındaki teşkilatların koordinasyonunu bizzat yönlendirmesini yapacak.