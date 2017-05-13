Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genel başkanlık koltuğuna yeniden oturacağı olağanüstü kongrede, parti yönetiminin yanı sıra, genel merkezin teşkilatlanmasına yönelik de bazı yenilikler yapılacak. AK Parti tüzüğünde, hükûmette yer alan isimler MYK’da yer alamıyor. Tüzük gereği, genel başkanlık görevini devretmesi durumunda Başbakan Binali Yıldırım MYK’da yer alamayacağı için, öncelikle bu engelin aşılmasına yönelik tüzük değişikliğine gidilecek. Yıldırım’ın özel bir statü ve Erdoğan’dan sonra ikinci adam konumunda MYK’da yer alması sağlanacak. Tüzük değişikliği gerçekleşirse, Yıldırım’ın Meclis’teki ‘Grup başkanlığı’ statüsü devam edecek. Erdoğan, genel başkan seçilse bile, milletvekili statüsü bulunmadığı için, AK Parti’nin Meclis’teki grup başkanlığını yürütemiyor.

SAYI DÜŞÜRÜLEBİLİR

Tüzükte yapılacak bir başka değişikliğin ise genel başkan yardımcılığı sayısının düşürülmesi olması bekleniyor. AK Parti kurmayları, Ahmet Davutoğlu döneminde 14’e çıkarılan genel başkan yardımcılığı sayısının yeniden 12’ye düşürülmesi, bu kapsamda ‘İnsan hakları’ ve ‘çevre-kültürle’ ilgili iki genel başkan yardımcılığının kaldırılabileceğini dile getirdi. AK Parti kurmayları bunun gerekçesini, “Genel Merkez’deki bu yapının aynısı il teşkilatlarında kuruluyor. Özellikle taşrada, parti bünyesinde bu iki başkanlığın yapılanması konusunda insan kaynağı açısından sıkıntı yaşanıyor. Örneğin, insan hakları konusunda uzman hukukçu bulmak taşrada zor oluyor. Bu iki genel başkan yardımcılığının görev alanları siyasi işlere bağlanabilir” şeklinde açıkladı.

ERDOĞAN’IN GRUP TOPLANTILARI

AK Parti içinde, Erdoğan’ın genel başkan seçilmesinden sonra Meclis grup toplantılarına katılıp katılmaması da tartışılıyor. Partide, Erdoğan’ın grup toplantılarını, sistemin tümüyle yürürlüğe gireceği 2019’a kadar ve ayda bir kez olmak üzere, genel merkezde yapabileceği konuşuluyor. AK Parti’nin bazı yöneticileri, yeni sistemle ‘güçlü kuvvetler ayrılığının’ öngörüldüğünü, bu durumda Cumhurbaşkanının yasama bünyesinde yapılacak grup toplantısına katılmasının doğru olmayacağını dile getiriyor. Ayrıca, her Salı günü Meclis’te yapacağı konuşmalar nedeniyle muhalefet partileri arasında ‘Polemik’ çıkacağına dikkat çeken AK Parti kurmayları, “En azından 2019’a kadar Meclis’e gelmeden, ayda bir kere genel merkezde milletvekillerini toplayarak konuşması daha doğru olur” görüşünü dile getiriyor. Partinin bazı yöneticileri ise, yeni sistemin asıl amacının çift başlılığı ortadan kaldırmak olduğuna dikkat çekerek, “Genel başkan seçildikten sonra, Meclis’te grubu toplamasının önünde teknik olarak bir engel kalmıyor. Grup toplantıları dâhil, Erdoğan’ın tüm toplantıları yöneterek, partide bir bütünlük sağlanmalı” fikrini savunuyor. Meclis’te yapılacak grup toplantılarına katılıp katılmama konusunda son kararı Erdoğan verecek.