Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için toplanan vatandaşlara teşekkür ederek, verilen desteğin özellikle bu dönemde çok önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Andrews Hava Üssü'nde karşılayarak konaklayacağı Blair House'a kadar eşlik eden Büyükelçi Kılıç, daha sonra destek için gelen vatandaşların yanına giderek sergilenen birlik ve dayanışmanın özellikle bu dönemde büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Kılıç, "Bugün burada olmanız, Sayın Cumhurbaşkanımız gelirken elinizde bayraklarla Türkiye'ye olan sevdanız ve Türkiye'nin seçilmiş hükümetine olan desteğiniz özellikle 15 Temmuz'da yaşadığımız o hain terörist darbe sonrasında çok önemliydi." dedi.

"Diğer eyaletlerden destek için gelenler oldu"

California, New Jersey, New York, Massachusetts ve diğer eyaletlerden destek için gelenler olduğunu ifade eden Kılıç, Türkiye'nin Amerika'da yalnız kalmadığına ve vatan aşkıyla yanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının olduğuna dikkati çekti.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi Eş Başkanı Günay Övünç ise Erdoğan'ı karşılamaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, Türkiye ve Amerikan ilişkilerinin güçlü olması adına her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Başkent Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile baş başa görüşme gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ziyareti çerçevesinde sivil toplum ve düşünce kuruluşları ile iş dünyası temsilcilerini ayrı ayrı kabul etmesi planlanıyor.