Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇETİNER ÇETİN ANKARA

Hafta sonu yapılan 3. Olağanüstü Büyük Kongre ile ‘yeniden atılım’ sürecini başlatan AK Parti’de 7 farklı alanda reformlar, değişim ve revizyona gidilecek. AK Parti kulislerinde, en geç salı gününe kadar bakanlar kurulunda revizyona gidileceği ve kabineye en az 6 yeni ismin gireceği, mevcut 3 bakanın da görev alanının değişeceği konuşuluyor. Revize edilecek yeni kabineye girmesi beklenen 3 bakanın ise ilk kez bakanlık koltuğuna oturması beklendiği kaydediliyor.

Bakanlar Kurulu’nda tabana ve kamuoyuna ülkenin gündeminde erken seçim olmadığı, yerel ve genel seçimlerin 2019 yani belirlenen zamanında yapılacağı mesajı verileceği ifade ediliyor.

Revizyonun sonrası Bakanlıkların, ilk 100 gün, 200 gün, 400 gün ve 500 gün hedef planları yapılacak. Bakanların hedef programları ise düzenli olarak Başbakan tarafından Cumhurbaşkanına raporlanacak.

AK Parti, 2019’da yapılacak seçimler öncesinde, sosyal alanda, siyasal alanda, terörle mücadele konseptinde, diaspora ile ilişkilerde, bölgeler arası eşitlik ve ilişkiler alanında, ekonomi, dış politika alanında, STK’lar ile iletişim süreçleri ve demokratikleşme süreçlerinde çalışmalarına hız verilecek.

Türk toplumuna farklı kanallar üzerinden planlı bir şekilde dayatılan yozlaşma ve buna bağlı oluşan sıkıntıların aşılması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının öncülüğünde geniş çaplı bir çalışma hazırlanacak.

Siyasi Partiler Yasası ile Seçim Kanunu’nun değiştirilmesi, yüzde 10 seçim barajının yüzde 7’e çekilmesi, daraltılmış bölge seçim sistemine geçilmesi düşünülüyor.

Ekonomide üretim, ihracat, markalaşma ve büyüme esaslı bir modele geçilmesi hedefleniyor. Büyüme hedefi yüzde 5’in altına düşürülmeyecek, 7 sektörde istihdamı arttırıcı çalışmalara hız verilecek.

Demokratikleşme adımlarına ‘evin içinden’ başlanacak. Kulislerde 2019’un Aralık ayında kadar OHAL’in devam edeceği belirtiliyor. Terörle Mücadelede sınırımız içinde ve sınırların ötesinde askeri müdahale ve istihbarat alanlarında yeni konsept geliştirilecek. 2019’a kadar Suriye ve Irak sınırları içinde yapılması planlanan 3 sınır ötesi operasyon için çalışmalara hız verilecek.

Darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçan FETÖ mensuplarının yurt dışındaki vatandaşlarımızı etki altına almasının engellenmesi için diaspora ile daha güçlü ilişkilerin kurulması hedefleniyor.

Türkiye, Irak ve Suriye sahasında daha etkin rol alacak. Bölgedeki yerel aktörlerle ilişkiler yeniden şekillenecek. AB ile ilişkiler ise artık Ankara’nın koşu bandında bekletilmesi esasına göre değil somut takvimlendirmelerle devam ettirilecek.