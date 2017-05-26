Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

HDP’nin kaçak milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ile Tuğba Hezer’in milletvekilliğinin düşürülmesi için başlayan süreçte, Meclis yönetimi ile HDP yönetimi arasında ilginç bir taktik savaşı yaşanıyor. Önceki gün yapılan Başkanlık Divanı toplantısında, Sarıyıldız ve Hezer’in milletvekilliğinin düşürülmesi kararı alınarak rapor Anayasa-Adalet Karma Komisyonuna gönderildi. Toplantı sırasında, HDP’li divan üyesi Sırrı Süreyya Önder, milletvekillerinin devamsızlıklarının görüşüleceği gündem maddesine geçilmemesi için süreci uzatacak konuşmalar yaptı. HDP’nin ‘süreci uzatma’ taktiğinin altında Hezer’in milletvekili emekliliğini hak edeceği 7 Haziran tarihine yönelik bir strateji çıktı.

Mevzuata göre milletvekilli emekliliğinin hak edilmesi için en az 2 yıl vekil olmak gerekiyor. 7 Haziran 2015’te milletvekili olan Hezer’in ise bu hakkı kazanabilmesi için 7 Haziran 2017’ye kadar vekilliğinin sürmesi şart.

Meclis yönetimi HDP’nin bu taktiğine karşı, ödenek ve yollukları da geri isteyeceği Hezer’in milletvekilliğinin 7 Haziran’dan önce düşürülmesi için, süreci hızlandırdı. Hezer’in dosyasının görüşüleceği Anayasa-Adalet Karma Komisyonunun raporunu hızla hazırlayıp Genel Kurul’a göndermesi ve 7 Haziran’dan önce, Genel Kurul kararının alınması sağlanacak.