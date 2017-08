Türkiye Gazetesi

Nuri Elibol ANKARA

ANKARA VALİSİ ERCAN TOPACA ANLATTI

Provokatörler son dönemde Suriyeli mülteciler üzerinden ortalığı karıştırmaya çalıştı. Ankara’da yaşayan Suriyeli vatandaşlar ve bölge insanı kışkırtılarak bir toplumsal çatışma çıkarılmak istendi. Güvenlik güçlerinin aldığı tedbirler sayesinde ortam yumuşatılarak gerginlikler sona erdirildi. Böylece kurulan planlar bozuldu. Provokasyonun boşa çıkarılması için büyük çaba harcayan Ankara Valisi Ercan Topaca, başkentte oynanmak istenen oyunu ve oyunun nasıl bertaraf edildiğini gazetemize anlattı. Vali Topaca’nın açıklamaları şöyle: Ankara Altındağ’da yaklaşık 50 bin Suriyeli göçmen yaşıyor. Yenimahalle’de de belli bir kesim var. Son dönemlerde buralarda birtakım huzursuzlukların olduğunu ve bir gerilimin çıkmak üzere olduğunu öğrendim. Başta Altındağ olmak üzere birçok mahalle kahvesinde konunun sebebini öğrenmek için vatandaşla toplantılar planladım.

‘SURİYELİLERE MAAŞ’ YALANI

Bu toplantılarda vatandaşlarımızın Suriyeliler konusunda çok yanlış bilgilendirildiğini tespit ettim. Örneğin vatandaşlar bana ‘Siz neden Suriyelere maaş veriyorsunuz? Biz yoksuluz, açız devlet bize bir şey vermiyor ama Suriyelilere maaş veriyor’ dedi. Bunun yalan olduğunu onlara anlattım.

ŞİKÂYETLERİ DİKKATE ALDIM

‘Biz işsiziz, Suriyelilere iş veriyorsunuz. Suriyeliler vergi vermeden işyeri açıyorlar, biz işsiz kalıyoruz. Sigortasız çalışıyorlar. Bize iş imkânı kalmıyor. Diğer yandan gürültü yapıyorlar. Parkta gece yarısına kadar oturacak yer bulamıyoruz. Parklarımızı adeta işgal ediyorlar. Kaldırımlara pislik ve çöp bırakıyorlar’ gibi birçok şikâyet aldım. Bunun üzerine acele bir genelge yayınladım. Bu genelge ile bir eylem planı yapıp Suriyelinin, göçmenlerin her alanda çöplerinin toplanmasından, dükkânların açılıp kapanma saatine kadar birçok şeyi düzenleyen birtakım tedbirleri aldık. O tedbirleri Ankara genelinde uygulamaya koyduk.

BÖLGEDE NE İŞLERİ VAR?

Tedbirler uygulamaya başlayınca gerginlik ortadan kalktı. Ancak ‘bu dedikoduları kim çıkarıyor. Bu yanlış algıyı kim oluşturuyor’ diye bakarken Altındağ’ın Ulubey mahallesinin ara sokaklarında polis 4 tane Güney Koreli kadını yakaladı. Güya turistlerdi. Gözaltına almak istedik fakat savcılık izin vermedi. Kadınlar hemen İstanbul’a kaçtı. Polisimiz bunları İstanbul’da yakalayıp sınır dışı etti. İki üç gün sonra yine aynı bölgede bu defa biri Güney Koreli, biri Faslı, biri Iraklı, biri de Mısırlı olmak üzere 4 kadın daha görüldü. Bu kadınların özel seçildikleri anlaşılıyor. Vatandaşlar bize Birleşmiş Milletler’in (BM) bölgede bir ofisi olduğunu, bu ofis aracılığıyla para dağıttıklarını söyledi. Protestan Kilisesi’nin misyonerlik faaliyetleri için en çok Güney Korelileri kullandığını biliyoruz. Ben Hatay’da vali iken Protestan Kilisesi’nin rahibi ve rahibesi Güney Koreliydi. Bu kadınların, Ulubey’in emniyetli olmayan daracık sokaklarında turist olarak ne işleri olabilir. Bunları sınır dışı ettik. Vatandaşların bize ‘BM görevlileri’ dedikleri kişilerdi bunlar. Türkiye’de karışıklık çıkarmak için bu insanları kullanıyorlar.

Amerika’nın değnekçisi BM

“BM’nin sosyal faaliyet gösterdiği her yerde huzursuzluk var” diyen Vali Topaca şöyle konuştu: BM, ABD’nin sivil operasyonlarını yapan bir kurum gibi. Buradaki faaliyetlerini 3 STK üzerinden sürdürüyor. BM bu kurumlara bir yılda 260 milyon TL yardım yapmış. Bunlardan biri Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, bir diğeri Mülteci Destek Derneği, bir diğeri ise İltica Göç Araştırmaları Merkezi Derneği. 260 milyon TL bu dernekler üzerinden aktarılmış. 260 milyonluk kaynağın 137 milyonu BM’nin kendisinden, 25 milyon TL’si Türkiye’de faaliyetleri yasaklanmış olan International Medical Course şirketinden, 33 milyon TL’si UNICEF’ten sağlanmış. Alman ve İngiliz kuruluşları da yardım göndermiş. Kimse bu yardımları babasının hayrına yapmıyor.