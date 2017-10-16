CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Fransa'nın Strasbourg kentinde temaslarını sürdürüyordu.
YÜKSEK ATEŞ SEBEBİYLE KALDIRILDI
Türkiye'ye dönen Baykal, gece yarısı yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
DURUMUNUN İYİ OLDUĞU İFADE EDİLİYOR
FOX TV canlı yayınında izleyiciyle buluşan İsmail Küçükkaya'ya ulaşan 79 yaşındaki Baykal, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
ZATÜRRE BAŞLANGICI
İsmail Küçükkaya, Baykal'ın yüksek ateş ve zatürre başlangıcı nedeniyle tedavi altında tutulduğunu söyledi.