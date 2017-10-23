Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu vatanı kimsenin bölmeye gücünün yetmeyeceğini belirterek, “Bölmeye çalışanların üzerine, hep beraber bizler de Gabar’da, Tendürek’te, Cudi’de, Bestler Deresi’nde, Kandil’de F-16 olur, oraya doğru gideriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Gençlik Şûrası’nda yaptığı konuşmada, “Siz siz olun, gençliğinizi öldürmeyin. Unutmayınız, bizim gençlik konusunda bir Kızıl Elmamız var. Biz, imanına, inancına sahip bir gençlik istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, gençlerin, “Bir gece ansızın gelebiliriz” sloganları üzerine ise, “Şu ana kadar olduğu gibi nerede, nasıl bir çalkalanma var, nerede bize yönelik bir taciz varsa, evet bir gece ansızın vurabiliriz. ‘Acaba birileri izin verir mi?’ Artık yok, geçti o işler. Bizimle stratejik ortak olanlar, bizimle beraber hukukumuza saygı duydukları sürece, biz de onlara saygı duyarız. Aksi takdirde kusura bakmasınlar” diye konuştu.

KOLTUK SEVDALISI DEĞİLİZ

Gençlere desteğini sürdüreceğine vurgu yapan Erdoğan “Gençler, mücadeleden korkmayın kendinizi asla küçümsemeyin. Ben size güveniyorum damarlarınızda akan deli kanın hakkını vereceğinize inanıyorum. Ömrüm yettiğince, bu can, bu tende olduğu müddetçe yanınızda olmaya da devam edeceğim. Tabii bizler bu yola, koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil, hizmet sevdasıyla çıktık. Bunun için de biz, gençlerden korkan, gençlerden çekinen, yerine gençleri bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık. Aziz milletimizin emaneti olan bu görevleri, vakti, saati geldiğinde sizler devralacaksınız” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında “Girişimcilik olmazsa olmazdır” diyen Erdoğan, “Gençlerimizden beklentimiz memur olmak ile değil girişimci olmak ile ilgilenmeleridir. Girişimcilik ise bazı kelimeleri art arda sıralamak değildir. İstediğiniz kadar inovasyon, girişimcilik ruhu, sinerji deyip durun yeterli bilgiye, çalışma azmine sahip değilseniz sonuç hüsran olur” ifadelerini kullandı.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Erdoğan, “Bize tuttuğunu koparan bir gençlik lazım. O gençliği de karşımda görüyorum. En az bir yabancı dil öğrenin. Sadece İngilizce değil mutlaka ikinci bir dili öğrenin” diye konuştu.

Gençlere, “Osmanlıcayı en azından yüzünden okumasını bilmeniz gerekiyor” diyerek konuşmasına devam eden Erdoğan, “Eğer siz 600 yıllık kitaplarımıza, belgelerimize, kitabelerimize Fransız kalırsanız, Fransızca bilmeniz bir işe yaramaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da 2023 Gençlik Şurası’na katıldıktan sonra salonun karşısındaki bir binada oturan ailelere sürpriz ziyarette bulundu. Erdoğan Mehmet Uğur Taşdemir ve ailesiyle çay içip sohbet etti.