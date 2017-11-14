Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSMAİL KAPAN SOÇİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Soçi kentinde bir araya geldi. Devlet Başkanlığı Rezidansı’nda gerçekleşen baş başa görüşme, 2 saat 10 dakika sürdü.

Görüşme öncesinde iki lider kısa bir açıklama yaptı. Erdoğan, “Gerek bölgede ikili ilişkilerimiz, bunun yanında bölge sorunlarına yönelik dayanışmamız, geleceğe yönelik güvenimizi de artırıyor” dedi. Putin “Bu yılın ilk 8 ayında ticaret hacmimiz yüzde 30’dan fazla arttı. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin, artık tümüyle eski haline döndüğünü söyleyebiliriz” diye konuştu. Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.



SURİYE’DE SİYASİ ÇÖZÜM İÇİN MUTABIK KALDIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok ileri bir seviyeye geldiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Elbette bu seviyeyi yeterli bulmuyoruz” diyerek şunları kaydetti:



Ülkelerimizin ve halklarımızın her alanda daha yakın ve güçlü işbirliği içinde olması noktasında iki taraf da hemfikir. Özellikle de savunma sanayine yönelik müşterek atacağımız adımları çok önemsiyorum.

Evvelce 100 milyar dolar olarak açıkladığımız ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için iş adamlarımızın önündeki vize de dahil olmak üzere tüm engelleri kaldırmamız gerekiyor. Vize muafiyeti rejiminin eski haline döndürülmesi bu noktada önem arz ediyor. Üst düzey işbirliğinin 7. toplantısının hazırlığına başladık.



Özellikle Suriye ihtilafına ilişkin son gelişmeleri değerlendirme fırsatını bulduk. Gelinen noktada siyasi çözüme odaklanabileceğimiz bir zemin oluştuğu hususunda mutabıkız. Bu arada Sayın Putin ile Trump arasındaki Vietnam’da yapılan açıklamayı önemsiyoruz.



Türk Akımı ve Akkuyu projeleri ilerliyor, onun değerlendirmesini yaptık. Bu projelerin zamanında hayata geçirilmesine çok önem veriyoruz. Ülkemizi ilgilendiren boyutuyla da yakından ilgileniyoruz. Akkuyu’nun beton dökme törenini de önümüzdeki haftalarda gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Sayın Putin’in de programının el vermesi durumunda bu adımı beraber atmak istiyoruz.

Rusya ile kültür ve turizm alanında da eskisinden daha iyiye gitmek istiyoruz. İlk 9 ayda 4 milyon Rus turist ülkemizi ziyaret etti. 2019 yılında Türkiye ve Rusya’da karşılıklı düzenlenecek kültür ve turizm yılı bu açıdan dönüm noktası olacak.



GEÇEN YILIN ZARARI TELAFİ EDİLECEK

Rusya Devlet Başkanı Putin de özetle şunları söyledi:

Rusya ile Türkiye ilişkileri kriz öncesi seviyeye ulaştı. Ticaret hacmimiz yüzde 36 arttı. Geçen yıldan bu yana oluşan düşüşü telafi edeceğiz.

Enerji alanındaki stratejik işbirliğini değerlendirdik.

Suriye’de sorunun çözümü konusunda mutabık kaldık. Siyasi çözümü arıyoruz. Şiddet azaldı, diyalog için şartlar oluştu.

YIL İÇİNDE 6. BULUŞMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu yıl 6’ncı defa bir araya geldi. Türk heyetinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulunurken, Rus heyetinde de Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Kremlin Basın Sözcüsü Dimitry Peskov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ile Rus Devlet Nükleer Enerji Kurumu (ROSATAM) Başkanı Aleksey Lihaçev yer aldı.