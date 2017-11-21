Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

AK Parti, TBMM Grup Toplantısı'nın partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Dün yapılan seçimde önümüzdeki dönem için yeniden TBMM Başkanlığı'na getirilen İsmail Kahraman beyefendiyi tebrik ediyorum. Kasım 2019 seçimlerine kadar TBMM'nin önünde çok yoğun ve çok önemli bir gündem vardır. Bu 2 yıllık dönemi en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Meclisimizin verimli bir yasama dönemi geçireceğine inanıyorum. Bir kez daha teşkilatlarımızda bugüne kadar görev almış tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyor, hizmetleri için teşekkür ediyorum.

"17 ARALIK BAŞARISIZ OLUNCA AYNISINI ABD'DE KURDULAR"

Kim hangi beklenti içinde olursa olsun Allah'ın izniyle hedeflerimize ulaşmış olacağız. Bizim için her seçim sadece bir güven tazeleme değil, yeni bir yol açma, vites yükseltmedir. Bölgemizde ve dünyada öyle gelişmeler var ki çıtamızı yükseltmezsek ülkemizi geriletiriz. Böyle bir vebalin altına giremeyiz. Meseleye sadece parti meselesi olarak bakanlar AK Partiyi de Türkiye'yi de anlamıyor demektir. Kendi çıkarları için partimize ve bize yüklenenlere milletimizin itibar etmemesinin nedeni budur. 17 Aralık'ta en büyük tuzaklarından biri kuruldu. Bu başarısız olunca aynısını ABD'de kurdular.

"ANA MUHALEFETİN İLK DEFA MİLLİ BİR TAVIR GÖSTERECEĞİ ÜMİDİNE KAPILMIŞTIM"

Ana muhalefet partisi kendi raporunda bölücü örgütün eylemlerini halkın PKK ile iktidar arasında sıkışması olarak tarif ediyorsa bu bir itiraftır. 15 Temmuz ihanetine kontrollü darbe deniyorsa bu sözü onlara kimlerin söylettiğine bakmak gerekir. Bunların NATO'da yaşanan skandal üzerine ilk defa milli bir tavır gösterecekleri ümidine kapılmıştım. Malesef 3 gün sonra tıpkı 15 Temmuz gibi tezgah olarak nitelemeye başladılar. Aynı şekilde PKK alalalade bir terör örgütü olmaktan çıkıp bir pislik yuvasına dönüşmüştür. Bize asıl can acıtıcı darbeler zahirde bizden görünen alçaklardan geliyor. Ağaca balta vurmuşlar sapı bendendir demiş.

"KIZIL ELMAMIZ DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİ HALİNE GELMEKTİR"

Kızıl elmamız dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelmektir. Hedefimize ulaşmak için ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız. Biz bir defa durmak yok yola devam dedik. Milletimize söz verdik.