Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları kapsamında ziyaret ettiği Gümülcine'de Chris-Eve Otel'de düzenlenen programda soydaşlarla buluştu.

Programda konuşan Çavuşoğlu, Batı Trakya'nın tarihi bir güne tanıklık ettiğini belirterek Çavuşoğlu, Erdoğan'a hitaben "Zatıalinizin tam 65 yıl sonra buraya gelen ilk cumhurbaşkanı olarak bu topraklara teşrif etmesi, tüm bu toplumu ziyadesiyle mutlu etmiş ve onların gelecek günlere ilişkin güvenini tam manasıyla teminat altına almıştır." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Erdoğan'ın 2004 yılında başbakan olarak da Batı Trakya'yı ziyaret ettiğini anımsatarak, "Biliyoruz ki sizlerin kalbi her zaman için gönül coğrafyamızda, Balkanımızda yaşayan insanımız için çarpmakta ve onların her türlü meselesiyle ilgilenmektesiniz." diye konuştu.

Erdoğan'ın resmî temasları kapsamında Atina'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ve Başbakanı Aleksis Çipras ile yaptığı görüşmeye değinen Çavuşoğlu, Erdoğan'a hitaben şunları kaydetti:

"Batı Trakya Türk azınlığının müzminleşen sorunlarına ilk defa bu kadar güçlü bir tonda dile getirmiş olmanız, hakikaten sahiplik duygunuz bakımından büyük bir cesaret vermiştir. Emin olunuz ki bu sahiplik duygusu buradan dalgalar ve haleler halinde tüm Balkan coğrafyasını kaplayacak, bütün dünya coğrafyası sizlere her zaman dua ettiği gibi, aynı duasını bundan sonra da sürdürmeye devam edecektir.

Buranın bir evladı olarak, bu yaşıma kadar görmüş olduğum en mutlu günü görüyorum. Tüm Batı Trakya azınlığı önünde size şükranlarımı sunuyorum."