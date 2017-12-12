Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen TÜBA Ödül Töreni'nde konuştu.



Ödül alan isimleri sayan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Ankara ve İstanbul yanında Erzurum’dan İzmir’e bütün şehirlerimizde ülkemizin her köşesindeki bilim insanlarını bu listede görmekten gurur duyuyorum. Çeşitli üniversitelerimizden 39 bilim insanımıza ödüllerini teslim edeceğiz. Geçen yıl kaybettiğimiz Halil İnalcık hocamız adına verilen ödülümüze Hacettepe Üniversitesi’nden Doç Dr Fatih Yeşil layık görülmüştür. Bu bilim insanlarımızı şahsım ve ülkem adına tebrik ediyorum. Akademimizin tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.Bilim hiç bitmeyecek olan bir arayışın adıdır. Atomu parçaladıktan sonra bomba da yapabilirsiniz, herkese yetecek elektrik enerjisi de üretebilirsiniz.

ELON MUSK ZİYARETİ

Geçtiğimiz günlerde TESLA markasıyla elektrikli araç üreten Elon Mask'ın bir ziyareti oldu ve kendisinin ne denli heyecanlı olduğunu gördüm. Heyecanı takdire şayandı. Elektrikli araçların, petrol odaklı çatışmaların dinmesi anlamına geleceğine inanıyorum.

Maalesef bilim de belirli ülkelerin tasallutu altındadır. Hiç şüphesiz bizim de eksikliklerimiz var. Stratejimizi isabetli bir şekilde belirledikten sonra işimiz daha kolaydır. Aksi takdirde taklitçilikten öteye geçemeyiz. Kuru sözle, sadece eleştirmekle bir yere varılmıyor. Ülkeye hizmet etmeke için, insanlığa hizmet etmek için çalışmak lazım, kararlılık lazım, aşk lazım. Biz de bu anlayış ile geçtiğimiz 15 yılda her alanda devrim niteliğinde reformlar gerçekleştirdik. Sosyal bilimlerde yurt içinde ve dışında çok önemli çalışmalara imza atan bilim insanlarının yetişmesini sağladık. Türkiye yıllarca yurt dışına beyin göçü veren bir ülke olarak anıldı. Onları tekrar ülkemize getirmenin çabası içerisindeyiz.

YIL SONU BÜYÜME TAHMİNİ

Ülkemiz ekonomisini hedef alan pek çok saldırıyı püskürttük. Onun için üçüncü çeyrek büyüme oranları önemliydi. İnanıyorum ki yıl sonu itibariyle yüzde 7,5 oranında büyüme oranını yakalayacağız.

2017 TÜBA ÜSTÜN BAŞARILI GENÇ BİLİM İNSANI (GEBİP) ÖDÜLÜ'NÜ KAZANANLAR ŞÖYLE