Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arakan zulmüne dikkat çekmek için Bangladeş’teki mültecilerin yaşadığı Cox’s Bazar Kampına gelen Başbakan Binali Yıldırım, Rohingya müslümanlarıyla kucaklaştı.

Yetkililerden bölgedeki çalışmalara ilişkin bilgi alan Yıldırım, TİKA’nın Cox’s Bazar Sadr Hastanesine verilen ambulans ve personel aracının anahtarını hastane yetkililerine teslim etti. Başbakan Yıldırım daha sonra kendisini bekleyen Arakanlı Müslümanların tek tek ellerini sıktı, ağlayan bir Arakanlı kadının da sıkıntısını dinledi. Yıldırım, daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan ağır iklim tipi sahra hastanesinde incelemelerde bulundu.

Sağlık hizmetleri için sahra hastanesi ve bir de sığınma kampı kurmayı hedeflediklerini belirten Yıldırım, Bangladeş hükûmetinden yer talebinde bulunduklarını söyledi. Ziyaretlerinin amacının yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek olduğunu belirten Yıldırım, “İslam dünyası ve İslam dünyası dışındakilere de aynı çağrıyı yapıyoruz. Burası insanlığın artık yok olduğu bir yer. Dolayısıyla insanlık bugün harekete geçmeyecekse ne zaman harekete geçecek? Bu soruyu herhâlde sormakta bir beis yok. Ümit ederim ki başta Müslüman ülkeler olmak üzere buraya çok daha fazla zaman ayırırlar, çok daha fazla imkânlarını buraya hasrederler. Bunun artık bir uluslararası kampanyaya dönüşme zamanı gelmiştir. İnşallah bu ziyaretimiz buna vesile olur” ifadesini kullandı.

Yıldırım daha sonra TİKA’nın Maynar Guna Bölgesi’ndeki yemek dağıtım merkezine geçti. Burada Arakanlı çocukların “Türkiye” tezahüratlarıyla karşılanan Yıldırım, kızı Büşra Bahar Köylübay ile et ve pilavdan oluşan öğle yemeğini dağıttı. Kendisine sevgi gösterisinde bulunan Arakanlıları kucaklayan Yıldırım, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Başbakan Yıldırım, dün akşam dönüş yolunda da Nahçıvan’a uğradı. Temaslarının ardından da Ankara’ya döndü.