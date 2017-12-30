Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kongreden önce Uğur Mumcu Meydanı'nda halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Meydanı dolduran binlerce vatandaşa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Meydan programının ardından Sinop Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Sinop İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret ve istihdama yönelik açıklamalarda bulundu.

Kongredeki açıklamalarının ardından salondan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hava yolu ile Ankara'ya hareket etti.