Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Suriye'de Beşşar Esad rejiminin İdlib'deki muhalifleri hedef alan saldırılarını değerlendirdi. Esad rejiminin ılımlı muhalifleri vurduğunu belirten Çavuşoğlu, "Rejim, Nusra bahanesiyle ılımlı muhalifleri hedef alıyor. Bu tutum siyasi çözüm sürecini baltalar. Soçi'de bir araya gelecek kesimler bunu yapmamalı" dedi.

Esad rejimi son günlerde İdlib'deki muhaliflere yönelik operasyonlarını hızlandırmış ve yer yer ilerleyişe geçmişti. Rejim saldırılarında onlarca sivil hayatını kaybetmişti.

Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörlüğünde varılan anlaşma kapsamında çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'de Rus ve Türk askerleri ateşkesin korunması için devriye görevi yürütüyor.