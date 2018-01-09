Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hayırlı olan işte yavaş davranmamak gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmeye davet ettiğini ve cevap beklediğini bildirdi.

ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Bahçeli'nin yerli ve millî duruşunu özellikle vurgulamam lazım. Kendisine şimdiden beyan ettiği destek kararı için şahsım, partim, milletim adına şükranlarımı sunuyorum" demişti.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Önceki gün AK Parti ve MHP arasında ittifak olasılığına ilişkin soruları cevaplayan Bahçeli, "MHP olarak şu an AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'le ittifak konusunda ve siyasetin geleceği konusunda herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Ancak tartışılan konular sayın Cumhurbaşkanı'nın veya bizim gündemimize düşmektedir. İleriki günlerde, arzu ediliyorsa bir görüşme talebi olduğu takdirde görüşülür. Olmadığı takdirde biz görüşlerimizi tekrarlayarak yükleneceğimiz sorumluluğu yerine getirme gayreti içinde olabiliriz" demişti.