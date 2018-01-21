Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Afrin'deki terör yapılanmalarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın önemli bir harekâta giriştiğini vurgulayan Tezcan, harekâtı desteklediklerini ifade etti.

Tezcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şanlı ordumuz önemli bir harekâta girişmiştir. Mehmetçik'imizin burnu kanamadan harekâtın sonuçlanmasını ve yurda dönmesini arzu ediyoruz. Allah milletimize ve askerimize yardımcı olsun. Biz bunun millî bir mesele olduğunun farkındayız. Önümüzdeki süreçte tüm terör örgütlerinin bertaraf edilmesini ve sınırımızda güvenli bir ortam oluşmasını istiyoruz."