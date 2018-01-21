Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partisinin Kadın Kolları Kongresi'ne katılmak için Bursa'ya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Tofaş Kapalı Spor Salonu'ndaki Kadın Kolları Kongresi öncesinde meydanada otoplanan binlerce kişiye seslendi. "Çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız" diyen

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları

İşte buyurun Bursa, işte buyurun Türkiye. Sizi böyle gördükçe şimdi Afrin'e bakıyorum. Afrin'deki Mehmetçik'imize bakıyorum. PYD-PKK-YPG'nin nasıl kaçtıklarını görüyorum. Onlar kaçakacak Mehmetçik, bizler hep birlikte kovalayacağız.

Dün Kütahya'da ne demiştim. Operasyon fiilen başladı ve 17:15 gibi uçaklarımız havalandı ve bombalamaya başladı.

"ADIM ADIM TAKİP EDİLİYORSUNUZ"

Bugün bazı haberler aldım, KCK ve HDP sokağa çağırıyor. Şu anda Diyarbakır'da kongre yapıyorlar, kimseyi bulamamışlar. Şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır. İstediğiniz gibi at oynatamayacaksınız bu ülkede. Biz yerli ve milli bir duruşla şu anda ülkemizin sınırlarına saldıranlara karşı bir operasyon yapacağız siz bizi içeriden vuracaksınız öyle mi. Şu anda Mehmetçiğimizin, ÖSO'nun Rabbim yardımcısı olsun. Her şey bir tarafa, Allah bizimle beraber.

Onların hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Biz bu yola böyle devam edeceğiz. Kararlılıkla inançla devam edeceğiz. Geri adım atmayacağız.

"ÇOK KISA SÜREDE OPERASYONU TAMAMLAYACAĞIZ"

Şuanda havada, karada, cephede mehmetçiğimizi dualarınızla yalnız bırakmayın, ÖSO'yu dualarınızda yalnız bırakmayın. İnşallah çok kısa bir sürede bu operasyonu tamamlayacağız.

FETÖ İLE MÜCADELE

Onun da bütün avanesi, yurt dışına kaçanlar, bunların hepsinin yaptıklarının bedeli var. Bu bedeli ödeyecekler. Kimse acıma duygusuna kapılmasın. Acırsak acınacak hale geliriz. Sıkıntı varsa araştırıyoruz, soruşturuyoruz.