Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Afrin'e yönelik başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Harekatın, Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi sınırlarda oluşturulmak istenen terör koridorunu ve sivil halk üzerindeki terör baskısını ortadan kaldırmak için icra edildiğini vurgulayan Gül, harekatın bölgede huzuru tesis edeceğini belirtti.

Gerek ulusal gerekse uluslararası hukuk normları çerçevesinde gerçekleşen harekatın, tamamen meşru olduğuna dikkati çeken Gül, harekatın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik daha önceki yıllarda aldığı kararlara ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı"na uygun bir şekilde icra edildiğini ifade etti.

Adalet Bakanı Gül, şunları kaydetti:

"Zeytin Dalı Harekatı, bölgedeki Türk, Türkmen, Kürt, Arap ve daha pek çok kardeşimizin huzur ve güvenliği için yapılan, Kürtlere veya sivillere değil, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen bir operasyondur. Bölgesel barışa ve ülkemiz güvenliğine hizmet eden, baştan sona meşru Zeytin Dalı Harekatında, Mehmetçiğimizin gücü ile 80 milyonun duası bir ve beraberdir. Türkiye Cumhuriyeti meşru savunma hakkını kullanırken, aziz milletimiz dualarıyla TSK'nın yanında yer alırken, halkı kin ve nefrete yönlendiren, kışkırtanlara, suç işleyenlere karşı savcılık makamları gereken hukuki girişimlerde bulunmaktadır. Türkiye hukuk devleti olarak, suç işleyen, toplum huzurunu bozanlara karşı hukuki tüm girişimlerde bulunacaktır."