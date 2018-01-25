Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ÖSO ve birlikte harekât kararlı bir şekilde devam edecek. Teröristler, ya çekip gidecekler ya çekip gidecekler” dedi.

Külliye’de düzenlenen “44. Muhtarlar Toplantısı”nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelileri anavatanlarına geri göndereceklerini belirterek “Onları sürekli olarak çadırda, konteynırlarda iskân edecek hâlimiz yok” dedi.

“Gözümüzün içine bakıla bakıla bize yalan söylenmesine tahammül etmek zorunda değiliz” dediğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Nitekim kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine bakarak bu operasyonu başlattık. Tabi birileri hemen fitne kazanını kaynatmaya başladı. Bu operasyonu Afrin’deki Kürt kardeşlerimize karşı gibi göstermeye, kimi bizi Suriye’ye işgalle suçlamaya çalışıyor. Fırat Kalkanı Harekâtı’nda da benzer suçlamalarda bulundular. Ne derlerse desinler orayı yaşanabilir hâle getireceğiz. Kimler için? Misafir ettiğimiz 3,5 milyon Suriyeli için.”

DEAŞ bahanesiyle Afrin’i terör koridoruna dâhil etmek isteyenlerin bugün DEAŞ’lılarla birlikte Türkiye’ye karşı açık ve net savaştığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bölücü örgüt, güya hapishanelerde tuttuğu DEAŞ’lıları bize karşı beraberce savaşmak üzere salıvermiş. Çünkü bunların birbirinden farkı yok. Al PYD’yi vur DEAŞ’a. Al YPG’yi vur DEAŞ’a, DHKPC’ye. Hiç birbirinden farkı yok. Hepsi aynı. Bunlar barbar, katil, hırsız, ırz düşmanı. Bunlar bölgemizin maruz kaldığı postmodern haçlı seferinin yeni işbirlikçileri. Her iki örgütün de ipini elinde tutanlar, işlerine geldiğinde birini, işlerine geldiğinde ötekini öne sürüyor.”

Rakka’da kuşatılıp kolayca imha edilebilecek olan DEAŞ’lıların kamyonlarla oradan çıkartılarak, çeşitli bölgelere dağıtıldığına işaret eden Erdoğan, “Bunların bir kısmının da ülkemize yönelik eylemler için rezervde tutulduğunu gayet iyi biliyoruz. Bunlardan haberdarız. Afrin’e yaptığımız operasyon, aynı zamanda işte bu rezervin bir kısmını da ortadan kaldırmaya yöneliktir.” dedi.

Obama dönemindeki harekâtın adının da “Zeytinlik” olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu: “Zeytinlik harekâtında da ne yazık ki Obama bizi aldattı. O harekât Menbiç’i teröristlerden temizleme harekâtıydı. Sözünde durmadı. Defaatle kendisiyle görüşmemize rağmen bunu yapmadılar. ‘Biz buradaki teröristleri Fırat’ın doğusuna süreceğiz, Menbiç’i gerçek sahiplerine bırakacağız’ dediler. Çünkü Menbiç yüzde 95 ile Araplarındır. Orada Kürt yoktur ama sözlerinde durmadılar çünkü hesap başkaydı. Hesap, orada yeniden bir terör devleti oluşturmanın hesabıydı. Adını Kürt Devleti koyuyorlardı. Burada Kürt yok ki yüzde 95 Arap var. Aynısını Kobani’de yaptılar. Bunları söyleyince rahatsız oluyor beyler. Biz doğruyu her yerde söyleyeceğiz.”

ERDOĞAN’DAN KENDİSİNİ ARAYAN TRUMP’A: Afrin terörden kurtarılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi yaptı. İki lider, Suriye'deki son gelişmeler ile Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin görüş teatisinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye'nin harekâtı, uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadele konusundaki kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurguladı.

Erdoğan'ın, Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği için Afrin'i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini ifade ettiği görüşmede, terörle mücadelede ikili iş birliğinin önemi üzerinde duruldu.



PKK’YA SİLAH VERMEYİN

Cumhurbaşkanı, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğine tekrar dikkati çekti. Görüşmede, Erdoğan ve Trump, gerek Suriye meselesi gerek ikili konularda Türkiye-ABD arasındaki iş birliğini ve yakın teması sürdürme noktasında kararlı olduklarını teyit etti.



BEYAZ SARAY: ENDİŞELİYİZ

Görüşmenin ardından Beyaz Saray'ın resmî sitesinden de bir açıklama yayınlandı. Buna göre, ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan’a Afrin’de tırmanan şiddetten duyduğu endişesini iletti. Bunun iki ülkenin Suriye’deki ortak çıkarlarını zayıflattığını söyledi. Türkiye’ye gerilimi tırmandırmama, askerî operasyonlarını sınırlı tutma, sivil kayıpları önleme çağrısı yaptı. Türk Amerikan güçleri arasında bir çatışma riskini engellemek için Türkiye’nin ihtiyatlı davranmasını istedi. İki ülkenin ve bütün tarafların DEAŞ’ı uzun vadeli bir yenilgiye uğratma hedefine odaklanması gerektiğini öne sürdü.

Trump Türkiye’den gelen yıkıcı ve yanlış söylemlerin yanı sıra ABD vatandaşları ve yerel personelinin uzatılan olağanüstü hal altında tutuklu olmasının neden olduğu endişeleri dile getirdi. İki lider, ABD ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın iyileştirilmesi hedefini taahhüt de etti.